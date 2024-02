Ottimo controller wireless per Switch e PC a soli 45€!

Se siete alla ricerca di un ottimo controller wireless che possiate utilizzare sia su Nintendo Switch che su PC, e con una connettività che vi garantirà persino un uso su smartphone e tablet, oltre che con Steam Deck, allora vi suggeriremmo di non lasciarvi scappare questa ottima offerta Amazon che, grazie ad uno sconto del 24%, vi permetterà di acquistare lo splendido controller wireless GameSir T4 Cyclone a soli 45,59€ invece dei suoi originali 59,99€, grazie ad uno sconto applicato dallo store pari al 24%!

GameSir T4 Cyclone, chi dovrebbe acquistarlo?

Il GameSir T4 Cyclone è un controller wireless dal design sobrio ed elegante, che ricalca appieno quello che è lo stile del classico Pro controller realizzato da Nintendo per la sua Switch. Si tratta, dunque, di un controller solido e funzionale, dalla buona ergonomia e dall'ottimo grip, tale da garantire una buona comodità di utilizzo, anche al netto di lunghissime sessioni di gioco.

Per questo, la sua ampia compatibilità che lo rende, anzitutto, utilizzabile su PC, rende questo controller senza fili un acquisto particolarmente indovinato, permettendovi così un gioco comodo su qualsiasi piattaforma. Grazie alla sua compatibilità estesa e alla precisione dei joystick con rilevamento ad effetto Hall che elimina zone morte e drift, questo pad, specie al suo prezzo odierno, rappresenta, quindi, una scelta decisamente indovinata, e soprattutto comoda per qualsiasi tipologia di gioco, sia esso un platoform 2D o 3D in pieno stile Nintendo, che una sessione su di un qualunque FPS o MMO.

Questo anche perché parliamo di un controller che si propone con la possibilità di personalizzare completamente i comandi, cosa possibile attraverso l'app "GameSir", che permette di adeguare il layout ABXY, la modalità trigger, stick e persino l'intensità della vibrazione, adattando così il pad al vostro personale stile di gioco.

Dotato di tre modalità di connettività (Bluetooth, 2.4G e USB-C) per garantire anche la massima flessibilità in termini di connessione alla piattaforma di gioco, questo controller wireless GameSir è, in sintesi, un prodotto dallo straordinario rapporto qualità/prezzo e, per questo, vi suggeriremmo di acquistarlo subito al prezzo scontato propostoci da Amazon.

