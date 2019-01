GameStop potrebbe essere acquistata da una compagnia a breve

The Wall Street Journal ha riportato che due compagnie si sono offerte di acquistare GameStop, la famosa catena di negozi di videogame. Pare che l’accordo potrebbe già essere annunciato al pubblico il prossimo mese. Secondo la fonte, le due compagnie che stanno cercando di comprare GS sono Sycamore Parterns e Apollo Global Management. Per ora, non ci sono dichiarazione ufficiale da nessuna delle tre parti.

È innegabile che GameStop abbia faticato, in questi anni, a mantenere il successo di un tempo. Anche a causa dell’aumento delle vendite digitali e di margini di guadagno che si basano troppo sulla vendita dell’usato, la compagnia ha subito varie perdite. L’acquisizione da parte di un’altra società potrebbe quindi essere la soluzione migliore, in questo momento.

Apollo Global è famosa per le numerose acquisizioni di compagnie in difficoltà, mentre Sycamore Parterns ha una lunga storia con società di rivenditori al dettaglio. Bisognerà scoprire quali delle due otterrà il controllo di GameStop e se sarà in grado di invertire l’attuale tendenza negativa. Secondo le fonti interne, potrebbe non volerci molto prima che l’accordo venga siglato e svelato.