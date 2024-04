Helldivers 2 potrebbe arrivare su Xbox Series X|S

Mentre il successo di Helldivers 2 su PS5 e PC continua a incrementare, le recenti speculazioni su una possibile espansione verso le piattaforme Xbox Series X|S hanno generato un bel po' curiosità e speranza tra i giocatori di casa Microsoft. Secondo le fonti di Nick Baker di Xbox Era, ci potrebbero essere discussioni interne in corso presso Sony riguardo alla portabilità del gioco su piattaforme Xbox.

Le indiscrezioni riportate da Nick Baker indicano che le recenti modifiche all'interno di Sony, inclusa l'arrivo di un nuovo CEO, potrebbero aver aperto la porta a una maggiore apertura verso le piattaforme crociate. Mentre le discussioni sono ancora preliminari e non confermate, l'idea di portare Helldivers 2 su Xbox Series X|S avrebbe senso, specialmente considerando la natura multiplayer del gioco e la necessità di una vasta base di giocatori per il suo successo continuato.

Una possibile espansione verso le piattaforme Xbox porterebbe indubbi benefici sia per la community di giocatori che per gli sviluppatori di Arrowhead Games Studio e Sony stessa. Con una base di giocatori più ampia, il mondo di Helldivers 2 potrebbe prosperare ulteriormente, offrendo un'esperienza multiplayer ancora più ricca, esattamente come sta facendo Xbox con Sea of Thieves e Grounded.

Mentre in passato Sony ha adottato una posizione più chiusa riguardo alle piattaforme Microsoft, potrebbe essere che il cambiamento di leadership abbia aperto la strada a una nuova mentalità più aperta. Questo potrebbe riflettere una tendenza più ampia verso un approccio multipiattaforma, come suggerito dalle dichiarazioni del CEO ad interim Hiroki Totoki a febbraio.