Gamestop: felice che PS5 e Xbox Scarlett prevedano il disco ottico

Frank Hamlin, Chief Customer Officer di Gamestop, dice cosa ne pensa delle unità ottiche presenti all'interno della nuova generazione di console.

La prossima generazione di console di Sony e Microsoft arriverà sugli scaffali durante le vacanze del 2020. Abbiamo avuto un piccolo assaggio di ciò che il nuovo hardware può fare. Inoltre, le nuove console continueranno ad utilizzare un’unità disco e Gamestop sembra essere entusiasta di ciò per ovvi motivi.

Frank Hamlin, Chief Customer Officer di Gamestop, ha dichiarato a Gamespot che sia Sony che Microsoft sono “acutamente consapevoli” che i consumatori vogliono ancora sfruttare i supporti fisici e avranno ancora la possibilità di utilizzare un disco se lo desiderano.

“Penso che sia Microsoft che Sony siano profondamente consapevoli che i consumatori hanno la necessità di quell’opzione. È molto simile a un collezionabile. Gli piace avere una sorta di trofeo sullo scaffale“, spiega Hamlin. “Quella tangibilità è qualcosa di estremamente importante per la giusta esperienza di gioco: non dare ai clienti il privilegio di averlo è qualcosa di sciocco e credo che sia in Sony che in Microsoft ne siano consapevoli“.

Mentre le vendite digitali continuano a crescere anno dopo anno, Hamlin afferma che risulta comunque ancora importante offrire ai giocatori l’opzione per i supporti fisici.

Inoltre, come stiamo già costatando, anno dopo anno i giochi peseranno sempre di più. Secondo Hamlin, i dischi continueranno ad essere importanti anche per questo motivo.

Comunque non sorprende che Gamestop sia felice che le due nuove console includano un’unità disco fisica. Ovviamente la grande catena ha i maggior introiti proprio dalla vendita di dischi fisici.

E Voi cosa ne pensate? Apprezzate il fatto che le console di prossima generazione continueranno ad avere in dotazione un supporto ottico?