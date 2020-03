Landon Montgomery, co-fondatore di Gearbox, è scomparso: ecco il messaggio d’addio del team

È giunta la triste notizia della improvvisa scomparsa di Landon Montgomery, uno dei co-fondatori della software house di Gearbox Software. A dare la notizia, attraverso un tweet, è stato il suo stretto collega Randy Pitchford.

Landon Montgomery aveva solo 46 anni. Di lui ricordiamo l’eccellente lavoro svolto su Halo e Half-Life insieme al suo team con cui ha condiviso la gioia di questi grandi successi storici.

Landon will live on in the memory of our earliest games from our work with Half-Life and Halo to the creation of our first, original game Brothers in Arms. Aloha, Landon. https://t.co/vuBi3MYJp5

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) March 25, 2020