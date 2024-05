F1 24 | Anteprima - Come cambiano tracciati, piloti e scuderie

È ormai una tradizione vedere il videogioco ufficiale F1 sbarcare ogni anno su console e PC. Quest'anno, l'opera di Codemasters e EA, F1 24, arriverà prima del previsto : il 28 maggio 2024, ponendosi come il papabile racing game dell'anno (salvo sorprese dell'ultimo minuto).

Nel corso di un evento a porte chiuse, gli sviluppatori ci hanno illustrato numerosi miglioramenti in arrivo sul gioco rispetto al precedente capitolo. In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più sui tracciati, sui piloti e sulle scuderie.

Tracciati autentici

Partendo dei tracciati, il primo aspetto che gli sviluppatori hanno voluto sottolineare durante la presentazione, stata la loro volontà di mantenere alta “l’autenticità” della loro simulazione, motivo per il quale hanno rivisto completamente i circuiti per renderli il più simili possibile alle controparti reali.

Silverstone, Spa Francorchamps e Losail & Jeddah, hanno tutti ricevuto un update significativo che ne migliorasse l’accuratezza rispetto alla controparte reale. Gli sviluppatori, in merito a questo aspetto, hanno voluto rimarcare quanto importanti siano stati i feedback della community, specialmente per Spa Francorchamps, per poter apportare le correzioni, e le migliorie, necessarie per migliorare l’autenticità di questi tracciati.

Nel presentare i tracciati, ci vengono mostrati i tool utilizzati per realizzarli, mostrandoci un prototipo del circuito di Silverstone che si evolveva di fronte ai nostri occhi, facendoci notare l’estrema cura nei dettagli riposta dal team dedicato alla realizzazione delle piste.

Ovviamente non saranno solo i tre circuiti sopracitati a ricevere un update, ma ogni singolo tracciato presente in F1 24 è stato ricostruito in ogni dettaglio per rappresentare nella maniera più realistica possibile i circuiti originali.

Voice Over realistici

Grazie alla collaborazione con F1 TV e FOM, in F1 24 saranno presenti delle linee vocali per ogni pilota realizzate utilizzando centinaia di minuti di materiale originale catturato direttamente durante le competizioni ufficiali.

Questo elemento ci è stato presentato come uno dei più votati a quella immersione, e a quella autenticità, che gli sviluppatori vogliono ottenere con questa nuova iterazione.

Il risultato voluto era quello di ottenere la stessa immersione di quando si usa un pilota realizzato dai giocatori. Come esempio ci è stato fatto ascoltare un Lewis Hamilton che commentava i momenti più importanti della gara, quali:incidenti, posizionamenti ed eventuali esultanze al termine della corsa. Il risultato finale è a dir poco incredibile con i voice over che risultano incredibilmente realistici, perfettamente a fuoco con l’azione di gioco e per nulla artificiali.

Ovviamente anche tutti i piloti ufficiali presenti in F1 24 sono stati ridisegnati completamente per assomigliare ancora di più alle controparti reali. Le migliorie apportate includono: rifacimento degli shaders di occhi e pelle, capelli ricostruiti da zero e animazioni facciali realizzate scansionando i volti reali di ognuno dei piloti presenti nel roster.

Le stesse accortezze sono state perpetrate anche per tutti i piloti storici che faranno parte della sezione My Team Icons, i quali risultano ora meno “fittizi” e più simili alla realtà.

Scuderie ridisegnate completamente

Per quanto riguarda le scuderie presenti in F1 24, sono state anch’esse ricreate completamente utilizzando i modelli CAD delle vetture, fornite dai differenti team, e sfruttando un nuovo software per la diffusione globale dell’illuminazione per migliorare luci, ombre e riflessi sulle scocche delle vetture.

La presentazione delle novità introdotte in F1 24 è finita con gli sviluppatori che ci rincuoravano sul fatto che la Formula 2 non fosse stata messa da parte e che, anche per questa categoria, sono state introdotte le stesse novità mostrateci fino a quel momento.