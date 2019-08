Gears 5 è entrato ufficialmente in fase Gold. A darne l'annuncio è stata Microsoft stessa annuncia l'importante traguardo raggiunto dal team di sviluppo.

Gears 5 è entrato ufficialmente in fase Gold. A darne l’annuncio è stata Microsoft stessa che, con un lungo post sul blog ufficiale, annuncia l’importante traguardo raggiunto dal team di sviluppo. Il disco del gioco è stato rilasciato per la produzione da The Coalition, in modo che a breve potremo finalmente godere a piene mani del titolo.

.@CoalitionGears and Xbox are proud to announce that #Gears5 has gone gold for a September 6 release! Check out the full (spoiler free) achievement list here on Xbox Wire. https://t.co/cIfyH7B2b6 — Xbox Wire (@XboxWire) August 9, 2019

“Da tutti noi di The Coalition, non potremmo essere più entusiasti di condividere Gears 5 con il mondo. Voglio ringraziare il team che ha lavorato sodo per i nostri fan, e speriamo tutti che siate entusiasti quanto noi di giocare a Gears 5“, ha detto Rod Fergusson, Studio Head di The Coalition.

I lavori sul gioco, come ovviamente sappiamo, proseguiranno anche dopo l’uscita sugli scaffali, ma si tratta comunque di un obiettivo molto importante raggiunto dal team di sviluppo. Un traguardo da festeggiare e, per questo grande evento, è stata infatti rilasciata la lista completa degli Obiettivi.

Scorrendo questi ultimi, non possiamo far a meno di accorgerci di un riferimento a Reggie Fils-Aime, il dirigente di Nintendo of America che ha deciso di lasciare la guida della divisione statunitense della grande N nel febbraio di quest’anno. Chi completerà la fase di tutorial della mappa Boot Camp, potrà sbloccare l’obiettivo soprannominato “My Body is Ready“, una citazione della famosissima frase pronunciata da Reggie Fils-Aime alla conferenza Nintendo dell’oramai lontana E3 2007.

Ricordiamo che Gears 5 sarà anche presente alla Gamescom 2019, dove verrà svelata la modalità Horde ed il trailer della storia. L’appuntamento è per il 19 agosto 2019 alle 5.00p.m. CEST.

L’uscita del gioco invece è fissata per il 10 settembre su PC e Xbox One.