Gears 5 gratis per una settimana su Xbox One e PC, ecco i dettagli

Gears 5, sparatutto in terza persona sviluppato da The Coalition e pubblicato da Xbox Game Studios, è uno dei capitoli più propositivi dell’intera serie. Il titolo ha introdotto meccaniche nuove, che spezzano con la tradizione pur senza stravolgere quanto di buono fatto dai predecessori. Il gioco, in sostanza, risulta essere a tutti gli effetti un ottimo seguito che propone un seguito davvero interessante per tutto il brand con l’aggiunta di un multiplayer estremamente solido.

A poca distanza dal nuovo aggiornamento di Gears 5, gli sviluppatori hanno deciso di rendere gratuito il titolo per una settimana. A partire da ieri fino al 12 aprile sia su PC che su Xbox One per gli abbonati al servizio Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate potete avere diritto a scaricare in modo totalmente gratuito e provare per pochi giorni l’ultima fatica di The Coalition così da scoprire anche tutte le novità recentemente introdotte.

Una di queste ultime novità apportate dallo shooter saranno ad esempio Operazione 3: Gridiron, dove due squadre si sfidano per il controllo di una determinata area oppure la versione rivisitata di Orda, chiamata Orda Frenzy pensata soprattutto per partite più frenetiche, veloci e divertenti la quale avrà solo 12 ondate per una durata massima di 30 minuti a partita. Insomma un buon modo per passare un po’ di tempo con Gears 5 e finalmente avere l’occasione di testare ed eventualmente acquistare successivamente il titolo, vi invitiamo di conseguenza a leggere la nostra recensione a riguardo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sfrutterete l’occasione per provare Gears 5 con tutte le novità annesse? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo sviluppato dai ragazzi di The Coalition ricordandovi che in questi giorni hanno confermato che il porting next gen presenterà alcuni miglioramenti a riguardo.