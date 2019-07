Gears 5: svelati i requisiti minimi e consigliati

Gears 5 uscirà su PC tramite il Microsoft Store e Steam: ora, possiamo scoprire quali sono i requisiti minimi e consigliati del gioco di The Coalition.

Gears 5 è sicuramente uno dei nomi più importanti del portfolio Microsoft in questo 2019. Non solo il gioco promette di far divertire tutti i giocatori con la sua campagna single player e il multigiocatore (che abbiamo potuto provare con il Tech Test, di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo), ma anche perché è il primo gioco della casa di Redmond che sarà rilasciato, in versione PC, su uno store esterno a quello Microsoft. Sì, nel caso ancora non lo sapeste, Gears 5 sarà rilasciato anche su Steam.

Ora, sono stati rivelati i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco. Vediamoli insieme partendo da quelli minimi:

OS: Windows 10 version 18362.0

CPU: AMD FX-6000 Series o Intel i3 Skylake

GPU: AMD Radeon R9 280 o Nvidia GTX 760

VRAM: 2GB

DirectX: DX12 – Hardware Level 11

RAM: 6GB

Vediamo invece quali sono i requisiti di sistema consigliati per giocare su PC a Gears 5:

OS: Windows 10 version 18362.0

CPU: AMD Ryzen 3 o Intel i5 Skylake

GPU: AMD Radeon RX 570 o Nvidia GTX 970

VRAM: 4GB

DirectX: DX12 – Hardware Level 11

RAM: 8GB

Come potete notare, per ora non sono stati condivisi dettagli sullo spazio necessario per istallare il gioco. È probabile che sia parecchio, visto che già con il quarto capitolo erano stati richiesti più di 100 GB. Notiamo inoltre che il gioco pretende i DirectX 12. Questi requisiti sono quasi identici a quelli del Tech Test.

Diteci, cosa ne pensate dei requisiti minimi e consigliati di Gears 5? La vostra macchina da gioco riuscirà a far girare l’opera di The Coalition al massimo livello possibile?