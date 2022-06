Quale miglor modo per affrontare il caldo mese di giugno in compagnia di nuovi giochi se non con la piattaforma di Nvidia GeForce NOW? Ci siamo, grazie ad uno dei consueti appuntamenti targati GFN Thursday ci sono la bellezza di 25 giochi che si aggiungeranno alla libreria del servizio cloud streaming nel mese giugno. Tra questi ci saranno 7 nuovi titoli pronti per essere giocati in streaming a partire da questa settimana.

Partiamo dai 7 titoli già pronti per lo streaming da questa settimana, ovvero: LEAP, Souldiers, Twilight Wars: Declassified, ABRISS – build to destroy, ANNO: Mutationem, Kathy Rain: Director’s Cut, Star Conflict. Tutti questi giochi citati sono già presenti su Steam, la nota piattaforma targata Valve che ormai presenta una valanga di titoli compatibili con il servizio in abbonamento Nvidia GeForce NOW.

Ma le novità non finiscono qui, dato che è da poco stato annunciato anche il Warhammer Festival di Games Workshop. Si tratta di una celebrazione ricca di sconti che dureranno per tutta la settimana sui diversi giochi della saga Warhammer che sono disponibili per lo streaming su GeForce NOW.

Di seguito, invece, trovate i 25 giochi in arrivo nella libreria di GeForce NOW a giugno:

MythBusters: The Game – Crazy Experiments Simulator

POSTAL: Brain Damaged

Pro Cycling Manager 2022

Tour de France 2022

Builder Simulator

Chivalry 2

Starship Troopers – Terran Command

Airborne Kingdom

Core Keeper

Fishing: North Atlantic

Immortal Life

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II

KeyWe

K ing Arthur: Knight’s Tale

Mechwarrior 5: Mercenaries

No Straight Roads: Encore Edition

Silt

SimAirport

