GeForce NOW: 500 giochi con RTX, nuovi abbonamenti e tecnologie inedite

NVIDIA sta apportando importanti novità al suo servizio di gioco in cloud, GeForce NOW, con l'aggiunta di nuovi giochi, opzioni di abbonamento e tecnologie innovative.

Tra i prossimi titoli di punta, ci sono Diablo IV e Overwatch 2 di Activision - Blizzard, insieme a altri titoli attesi come Exoprimal di Capcom, Honkai: Star Rail di HoYoverse e Pax Dei di Mainframe Industries.

Inoltre, con l'arrivo di oltre 40 nuovi giochi che supportano la tencologia RTX, GeForce Now offrirà 500 titoli compatibili con il Ray Tracing.

A partire da febbraio, inoltre,i giocatori avranno accesso a nuovi "day passes" per le iscrizioni Ultimate e Priority, che offriranno tutti i benefici premium per un solo giorno. Questa opzione permetterà ai giocatori di sperimentare le funzionalità di livello premium prima di impegnarsi in sottoscrizioni a lungo termine.

NVIDIA ha introdotto anche la tecnologia G-SYNC nel cloud, migliorando le prestazioni dello streaming riducendo simultaneamente sia la latenza che eventuali stutter, rendendo l'esperienza di gioco in cloud decisamente più fluida.

In combinazione con le nuove opzioni di streaming a 60 e 120 fps per la modalità GFN Reflex, GeForce NOW mira a offrire esperienze di gioco virtuali difficilmente distinguibili da quelle locali.

Per i giocatori mobile, c'è un potenziamento della risoluzione a 1440p sui telefoni Android, fornendo grafica più ricca su schermi più grandi. Inoltre, il Giappone diventerà la nuova regione in cui verrà rilasciato il servizio di NVIDIA, consentendo ai giocatori di sperimentare le prestazioni Ultimate su GeForce NOW.

In conclusione, GeForce NOW sta preparando il terreno per un anno ricco di giochi di qualità, nuove opzioni di abbonamento e tecnologie all'avanguardia, confermando il suo impegno a offrire un'esperienza di gioco in cloud di livello superiore.