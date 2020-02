GeForce Now: Activision Blizzard ha rimosso tutti i giochi dal catalogo

GeForce Now è il servizio di game streaming di Nvidia ed è da poco stato rilasciato in versione completa. Tramite l’app dedicata (per PC, mobile o Shield TV) è possibile giocare tramite il cloud a un videogioco che già possediamo su uno dei vari store supportati. Ovviamente il gioco da noi scelto deve essere supportato dalla piattaforma, ma fortunatamente i grandi publisher hanno reso disponibili praticamente tutti i propri titoli più recenti.

Proprio a questo riguardo, c’è purtroppo una brutta notizia: Activision Blizzard ha eliminato da GeForce Now tutti i proprio giochi, precedentemente disponibili. Questo significa che non avrete più modo di giocare in streaming a opere come Overwatch o Call of Duty Modern Warfare. Secondo quanto dichiarato da Nvidia, l’eliminazione dei giochi è stata richiesta da Activision Blizzard stessa, ma non è stata indicata la motivazione.

Niente più Overwatch su GeForce Now, purtroppo

Nvidia ha affermato che “per quanto spiacevole, speriamo di lavorare con Activision Blizzard per ripristinare questi giochi e introdurne di nuovi in futuro.” Per ora quindi non sappiamo se si tratta di una situazione temporanea o la decisione del publisher sia definitiva: possibile Activision voglia entrare nel mercato del game streaming con una propria piattaforma dedicata?

Per ora non abbiamo altre informazioni e non possiamo fare altro se non attendere e sperare di scoprire di più il prima possibile. Per ora, i giocatori di GeForce Now dovranno optare per altri titoli. Diteci, per caso stavate sfruttando il servizio per giocare a COD o a un altro videogame di Activision Blizzard?