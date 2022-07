Ancora una volta torniamo a parlarvi di uno dei servizi in abbonamento migliori sulla piazza, ovvero Nvidia GeForce Now. Ormai la quantità di giochi che stanno diventando compatibili dà ai giocatori sempre più esperienze da fare e in cui curiosare. Ogni settimana, infatti, gli abbonati possono contare su una marea di novità, e come da tradizione è il fine settimana il momento comunicativo per scoprire nel dettaglio quelli che sono i nuovi titoli in arrivo nel servizio Nvidia.

GeForce Now

Come sempre, la missione principale di Nvidia per il proprio servizio in abbonamento è quella di tenere alto l’interesse dei propri abbonati con nuovi fantastici giochi ogni settimana. Se siete degli appassionato dei giochi di strategia in tempo realem, conosciuti anche con la sigla RTS, allora sarete molto più che felici dell’aggiunta di questa settimana: ovvero Command & Conquer Remastered Edition, il titolo che ha definito il genere RTS.

Questo importantissimo titolo si aggiunge alla sempre più grande libreria di quasi 20 giochi targati EA che sono già disponibili su GeForce NOW. Tale remastered comprende le versioni più acclamate dalla critica dello storico franchise, quali: Command & Conquer e Command & Conquer: Red Alert. Nella raccolta sono comprese anche tre espansioni, una versione multiplayer rinnovata, un’interfaccia utente modernizzata, una funzione di editor delle mappe e una galleria ricca di filmati bonus.

Questa settimana, su GeForce NOW arrivano anche dei miglioramenti all’upscaling della risoluzione e nove nuovi giochi quali:

Sweet Transit

Fire Commander

Blasfemous

Command & Conquer Remastered Collection

Genesis Alpha One

This is the Police

This is the Police 2

Warhammer Age of Sigmar : Storm Ground

Roguebook

Come sempre, gli utenti RTX 3080 potranno godere di una risoluzione fino a 4K e 60 fotogrammi al secondo o 1440p a 120 FPS dalle app per PC e Mac e su dispositivi mobili grazie alla possibilità di giocare in streaming a 120 FPS su 120Hz sui device Android. Infine, per gli utenti RTX3080 avranno anche la possibilità di giocare con una latenza ultra bassa, la quale offre una migliore esperienza di gioco anche nel competitivo.