Genshin Impact: aggiornamento 26 ottobre, tutte le novità

Dopo esser passato un mese dal rilascio, Genshin Impact si appresta ad ottenere nuovi contenuti grazie al prossimo aggiornamento in arrivo proprio oggi 26 ottobre. Alcune di queste novità in arrivo sono già state anticipate dalla stessa MiHoYo, che con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale ha annunciato l’arrivo di un nuovo oggetto che andrà ad agevolare il viaggio rapido. le novità però non si fermano qui.

Genshin Impact aggiornametno, le novità

Nuovo evento

Come annunciato poco fa da MiHoYo, l’evento Marvelous Merchandise è ora disponibile per un periodo di tempo limitato e le missioni corrispondenti sono state aggiunte al Battle Pass.

I viaggiatori inoltre, possono completare le richieste di Liben, il commerciante, per avere la possibilità di aprire una Box o’Marvels. Questo nuovo evento terminerà il prossimo 2 novembre.

Durante l’evento, i giocatori dovranno seguire i suggerimenti sparsi su Teyvat per trovare un commerciante noto con il nome di Liben. Dopo aver scoperto dove si trova, i viaggiatori potranno inviargli i materiali richiesti in cambio della possibilità di aprire una Box o’Marvels e rivendicarne le ricompense all’interno. Oltre a ciò c’è da sapere anche quanto segue:

Liben apparirà in varie località di Teyvat per tutto il periodo dell’evento.

Liben offrirà ai giocatori un totale di 7 diversi Box o’Marvels e ogni scatola può essere ottenuta una sola volta.

I giocatori possono ottenere solo una possibilità al giorno di aprire una Box o’Marvels. Se la possibilità di aprire un box per la giornata non viene sfruttata, rimarrà disponibile fino al termine dell’evento. Se necessario, i giocatori potranno aprire le loro scatole contemporaneamente in qualsiasi momento entro della fine dell’evento.

Al termine dell’evento, tutte le Boxes o’Marvels andranno perse.

Sembra quindi che Genshin Impact si stia espandendo proponendo ai tantissimi appassionati tutta una serie di nuovi contenuti da scoprire. Cosa ne pensate del nuovo evento Marvelous Merchandise? Diteci la vostra.