Genshin Impact presenta Klee, il nuovo personaggio 5 stelle

Genshin Impact si sta rivelando con il tempo un titolo davvero molto ispirato. Circa un anno fa, quando fu presentato, venne distrutto dal pubblico ritenendolo una copia del favoloso Zelda Breath of the Wild di Nintendo. Con il passare dei giorni, nonostante abbia palesemente preso qualche spunto da quest’ultimo ed altri generi videoludici, riteniamo che il gioco sviluppato da miHoYo sia davvero valido e che consigliamo assolutamente almeno un suo provato.

Nonostante varie meccaniche che non riescono ad andarci totalmente a genio (il sistema gatcha in primis), Genshin Impact risulta essere pieno di eventi da fare con una meccanica co op davvero interessante. Siamo solo all’inizio e gli sviluppatori hanno tutto il tempo per proporre nuove ed avvincenti quest oltre a qualche meccanica aggiuntiva. Vista la componente dei cristalli e dei “lanci” per trovare determinati personaggi rari, il team di sviluppo ha da poco rimosso il banner di Venti, il ragazzo del vento. Proprio in queste ore miHoYo ha rilasciato un breve trailer nel quale ci viene presentata Klee, la nuova ragazzina di fuoco protagonista del nuovo banner di lancio.

Klee fu presentata durante la closed beta del titolo diverso tempo fa quindi chi ha avuto la fortuna di provarlo sa di chi si tratta. La bambina comanda il fuoco, utile per creare combinazioni particolari con il team. La sua abilità infatti consente di lanciare bombe ed incendiare i nemici. Come abbiamo potuto vedere dal video, può anche evocare delle creaturine in grado di dare fuoco al terreno e/o ai nostri avversari, un po’ come la mossa speciale di Xiangling. Il banner di Klee sarà disponibile a partire da oggi nella sezione “Wish” all’interno del quale ci saranno maggiori probabilità di ottenere anche Sucrose, Noelle e Xingqiu.

Cosa ne pensate di questa notizia? Proverete a lanciare sul banner per ottenere Klee? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Ricordiamo infine che Genshin Impact è disponibile in formato free-to-play su PC, PS4 e Mobile.