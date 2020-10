Genshin Impact: guida agli attacchi e alle combo elementali

Genshin Impact sta diventando la sorpresa di questo 2020. Il gioco sviluppato dal team cinese miHoYo famoso per aver creato altri titoli come Honkai Impact 3D, negli ultimi giorni si sono resi conto di aver creato un’opera impressionante tanto da diventare l’opera cinese più giocata di sempre con oltre 17 milioni di download solo su mobile nella prima settimana dal lancio, un traguardo enorme. Ma Genshin Impact non è solo un titolo free-to-play che prende spunto qua e là da diversi generi, ma al contrario, è molto più profondo con la possibilità di fare diverse combo devastanti attraverso gli elementi, punto cardine dell’intera opera.

Se lo avete recentemente scaricato saprete ormai che gli elementi si comportano in modo differente in base a determinate situazioni. Ad esempio il fuoco (pyro) non riuscirà a mantenersi a lungo se durante il combattimento vi imbatterete in un tremendo acquazzone, ma in quel caso saprete che il tuono potrebbe risultare l’arma migliore. La capacità di crearsi un team adatto e combinare gli elementi è l’arma vincente di Genshin Impact. In questa piccola guida vi daremo dei consigli riguardanti la combinazioni degli elementi ed i loro effetti, ma andiamo prima per ordine, vediamo più da vicino quali sono gli elements.

I 7 elementi

In Genshin Impact sono presenti 7 elementi che si possono trovare in diverse forme all’interno del corposo mondo di gioco. A differenza dei più classici JRPG, qui li si possono distinguere dalla loro nomenclatura greca: Anemo (vento), Geo (terra), Dendro (natura), Hydro (acqua), Cryo (gelo), Electro (elettro) e Pyro (fuoco). Girando per il mondo di gioco ognuno di questi elementi potrà anche sortire effetti visibili sul proprio personaggio, tali effetti come ad esempio l’essere bagnati dalla pioggia porterà ad essere vulnerabili all’elemento opposto.

Gli effetti degli Elementi

Dopo aver studiato gli elementi di gioco, qui di seguito vi faremo vedere alcuni dei loro effetti sul nostro team ma soprattutto sui nemici di gioco.

Cryo : Riduce la velocità di noi e/o del nemico.

: Riduce la velocità di noi e/o del nemico. Electro : chiunque si trovi in un corpo d’acqua verrà fulminato, inoltre una reazione “Electro-Charged” perché saranno già bagnati.

: chiunque si trovi in un corpo d’acqua verrà fulminato, inoltre una reazione “Electro-Charged” perché saranno già bagnati. Pyro : danno costante per 5 secondi

: danno costante per 5 secondi Geo : causa l’effetto “Crystallize” che dimezza il danno di tutti gli elementi tranne quello Geo.

: causa l’effetto “Crystallize” che dimezza il danno di tutti gli elementi tranne quello Geo. Hydro: causa l’effetto “bagnato” al bersaglio.

Combinazione elementi

Elemental Reaction

Dopo aver studiato ed imparato gli elementi di gioco, qui di seguito vi aiuteremo a capire forse la meccanica più importante di Genshin Impact che in automatico vi aiuterà a formare un team con combinazioni sempre più vincenti. Nel paragrafo precedente abbiamo visto i 7 elementi e alcuni dei loro effetti, qui di seguito parleremo degli “Elemental Reaction“, in sintesi cosa provoca la combinazione di alcuni di questi elementi. Vi basterà effettuare un attacco di un particolare elemento poi switchare con un altro personaggio per creare una reazione che infliggerà ad esempio ingenti danni al nemico.

Dendro + Pyro : danno fuoco con il passare del tempo.

: danno fuoco con il passare del tempo. Geo + (uno degli elementi) : crea uno scudo il quale aumenterà la nostra difesa e ancora di più al danno assimilato.

: crea uno scudo il quale aumenterà la nostra difesa e ancora di più al danno assimilato. Hydro + Electro : danno elettro con il passare del tempo.

: danno elettro con il passare del tempo. Hydro + Cryo : ghiaccia il bersaglio.

: ghiaccia il bersaglio. Hydro + Pyro : il prossimo attacco farà un danno doppio se l’elemento scatenante è il fuoco, mentre 1.5x in più se sarà di ghiaccio.

: il prossimo attacco farà un danno doppio se l’elemento scatenante è il fuoco, mentre 1.5x in più se sarà di ghiaccio. Electro + Pyro : causa danno di fuoco ad area

: causa danno di fuoco ad area Cryo + Electro : causa danno di ghiaccio ad area e diminuisce la difesa avversaria

: causa danno di ghiaccio ad area e diminuisce la difesa avversaria Anemo + (uno degli elementi) : danno elementale extra e diffonde l’effetto

: danno elementale extra e diffonde l’effetto Hydro + Pyro: il prossimo attacco farà un danno doppio se l’elemento scatenante è l’acqua, mentre 1.5x in più se sarà di fuoco.

Elemental Resonance

Per finire parleremo di un’altra meccanica decisamente importante, l’Elemental Resonance. Questi non sono altro che dei bonus che si attivanoin base alla combinazione di personaggi che avete nel party. Se due personaggi hanno in comune lo stesso elemento, riceveremo un bonus specifico relativo a quell’elemento.

Geo + Geo : resistenza al tentennamento, se saremo protetti da uno scudo (vedi Elemental Reaction qui sopra), il nostro danno aumenterà del 15%.

: resistenza al tentennamento, se saremo protetti da uno scudo (vedi Elemental Reaction qui sopra), il nostro danno aumenterà del 15%. Hydro + Hydro : riduzione dell’effetto Pyro del 40%, aumento efficacia guarigione del 30%.

: riduzione dell’effetto Pyro del 40%, aumento efficacia guarigione del 30%. Anemo + Anemo : Riduce il costo della stamina del 15%, aumento velocità del 10% e riduzione del count delle abilità del 5%.

: Riduce il costo della stamina del 15%, aumento velocità del 10% e riduzione del count delle abilità del 5%. Pyro + Pyro : riduzione dell’effetto Cryo del 40%, aumento attacco del 25%.

: riduzione dell’effetto Cryo del 40%, aumento attacco del 25%. Electro + Electro : riduzione dell’effetto Hydro del 40%, le Elemental Reaction di tipo elettro hanno il 100% di probabilità di generare delle particelle elementali di tipo elettro.

: riduzione dell’effetto Hydro del 40%, le Elemental Reaction di tipo elettro hanno il 100% di probabilità di generare delle particelle elementali di tipo elettro. Cryo + Cryo : riduzione dell’effetto Electro del 40%, aumento probabilità di critico del 15% se i nemici sono ghiacciati o effetti da Cryo.

: riduzione dell’effetto Electro del 40%, aumento probabilità di critico del 15% se i nemici sono ghiacciati o effetti da Cryo. 4 elementi diversi: aumento resistenza contro qualsiasi elemento del 15%.

In conclusione, la peculiarità di Genshin Impact risulta essere proprio la questione degli elementi. Se cominciate a prenderci la mano vedrete che sbaraglierete qualsiasi nemico avrete davanti. Ricordiamo infine che il gioco è disponibile dallo scorso 28 settembre per PC, PS4 e mobile, gli sviluppatori hanno già annunciato diversi aggiornamenti che amplieranno la mappa di gioco ed ovviamente aggiungeranno diversi personaggi da pullare grazie al famoso (ed odiato) gatcha system.