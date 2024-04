Un pazzo ha deciso di giocare a Genshin Impact sul suo smartwatch, vi spieghiamo come si fa

C'è una cosa che si può fare con uno smartwatch Wear OS e non con un Apple Watch: giocare a Genshin Impact! Grazie all'ultima scoperta di un sviluppatore, è ora possibile trasformare il vostro smartwatch in una piattaforma di gioco per questo famoso RPG open-world.

L'idea di giocare a Genshin Impact su uno smartwatch potrebbe sembrare incredibile, se non impossibile, ma grazie alla combinazione di alcune tecnologie è diventata una realtà. Il processo coinvolge il sideloading di Genshin Impact Cloud, una versione del gioco ottimizzata per lo streaming, direttamente sullo smartwatch Wear OS. Questo consente agli utenti di accedere al gioco e di giocare in streaming tramite il cloud.

L'entusiasmo dietro questa scoperta è palpabile, poiché dimostra il potenziale di Wear OS come piattaforma di gioco in streaming.

Nonostante le dimensioni ridotte dello schermo di uno smartwatch, è sorprendente vedere un gioco complesso come Genshin Impact funzionare in modo fluido su un dispositivo indossabile.

Il procedimento non è particolarmente complicato per gli utenti che desiderano provare questa nuova funzionalità. Tutto ciò che serve è il caricamento di Genshin Impact Cloud sullo smartwatch tramite il sideloading. Grazie alla flessibilità di Wear OS, questo processo è relativamente semplice da eseguire.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni da considerare. Genshin Impact Cloud è attualmente disponibile solo in alcuni Paesi, tra cui Singapore, Malesia, Indonesia, Thailandia, Filippine, Laos, Cambogia, Bangladesh, Myanmar e Cina. Gli utenti al di fuori di questi Paesi potrebbero incontrare problemi di accesso e potrebbero aver bisogno di utilizzare una VPN per superare queste restrizioni.

Inoltre, l'esperienza di gioco su uno smartwatch potrebbe non essere ottimale. Lo schermo ridotto potrebbe compromettere l'esperienza di gioco, rendendo difficile l'interazione con l'interfaccia utente. Tuttavia, il solo fatto che sia possibile giocare a un titolo come Genshin Impact su uno smartwatch è un'impresa notevole e dimostra il crescente sviluppo delle capacità delle tecnologie wearable.