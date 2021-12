Gex: la mascotte anni ’90 sta per essere resuscitata?

Sembra che in questo periodo molti rumor sui prossimi giochi in uscita si stiano concentrando su una serie di grandi ritorni dal passato. Giusto qualche ora fa vi abbiamo raccontato della possibilità di riabbracciare un noto franchise PlayStation, mentre adesso, stando a una serie di nuove voci ed indizi, sembra che anche Square-Enix voglia resuscitare una nota mascotte videoludica che andava forte negli anni ’90; ovvero Gex.

Secondo un nuovo Tweet apparso sull’account dell’utente conosciuto online come Gematsu, abbiamo il primo indizio sul possibile ritorno del geco che negli anni ’90 è stato grande protagonista di una serie di platform in due e tre dimensioni. Stando al tweet di Gemastsu, sembrerebbe che la compagnia nipponica abbia depositato il trademark di Gex lo scorso 9 dicembre, aprendo le porte ad un possibile ritorno in futuro.

Nel 2015 Square Enix aveva annunciato che avrebbe consentito agli sviluppatori di creare giochi basati sulla vecchia IP di Eidos come parte del progetto “Square Enix Collective”, e stando alla recente deposizione del marchio per in Europa gli indizi sul ritorno di Gex sembrano essere sempre più forti.

Anche se il trademark è stato depositato dalla stessa Square-Enix, al momento il colosso giapponese non ha ancora annunciato alcun ritorno della mascotte in via ufficiale. Il geco è sicuramente un personaggio rimasto nel cuore di tanti appassionati, soprattutto coloro che hanno vissuto in prima persona l’esplosione del genere platform in 3D negli anni ’90, dove ogni compagnia videoludica aveva una propria mascotte riconoscibile su cui puntare.