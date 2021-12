PS5: in sviluppo una nuova esclusiva AAA! Potrebbe essere il ritorno di una storica IP

PS5 è ormai sul mercato da più di un anno, e anche se ad oggi la reperibilità della console è ancora parecchio limitata sono già diverse le esclusive Sony ad essere approdate su PlayStation 5. Nel corso di quest’anno abbiamo assistito all’annuncio di molti nuovi titoli targati PlayStation Studios, e sappiamo che molte altri titoli segreti sono attualmente in sviluppo negli studi first party del marchio di Sony dedicato al gaming.

Tra questi titoli misteriosi, è da qualche tempo che si vocifera in rete di un possibile ritorno della saga di Twisted Metal. Il folle ed esplosivo titoli di auto è nato sulla prima PlayStation, per poi evolversi su vari capitoli nell’arco delle generazioni successivi della console Sony. Ora, stando a un nuovo indizio, sembra che sia stato svelato quale dei team dei PlayStation Studios si occuperà del nuovo capitolo di Twisted Metal in arrivo su PS5.

Gli indizi arrivano direttamente da Lucid Games, team di sviluppo che a inizio 2021 ha pubblicato su PS5 Destruction All Star, un titolo molto vicino a Twisted Metal nella forma. Questo team di sviluppo sta assumendo nuovo personale per lo sviluppo di quello che lo studio definisce come un gioco AAA esclusivo per PlayStation 5. Tra gli annunci di lavoro, viene sottolineato come questa IP sarebbe un fiore all’occhiello tra i brand PlayStation.

Lucid Games is working on an unannounced First-Party Flagship AAA IP for the PlayStation 5. pic.twitter.com/XgNzfFOxeo — Timur222 (@bogorad222) December 16, 2021

Ovviamente al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma quel che è certo è che i ragazzi di Lucid Games hanno già le mani in pasta in qualcosa di nuovo. Dopo l’esperienza su Destruction All Stars, però, potrebbe essere sensato pensare che il team britannico possa davvero essere coinvolto nel ritorno di una storica IP come quella di Twisted Metal.