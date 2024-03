Ghost of Tsushima arriva su PC, ci sono DLSS 3 e FSR3 (video)

Il 16 maggio segna un momento epocale per i giocatori PC con l'arrivo di Ghost of Tsushima Director’s Cut. Sucker Punch Productions porta per la prima volta uno dei suoi titoli su questa piattaforma.

Il celebre gioco d'azione avventura, fino ad ora esclusiva PS5, finalmente si apre al vasto pubblico dei giocatori PC. Con l'espansione "Iki Island" e la modalità multiplayer cooperativa "Legends", il gioco si arricchisce di contenuti per i nuovi arrivati e per i fan affezionati. Inoltre, l'uscita su PC segna un salto tecnologico per Sucker Punch, che si avventura nel territorio delle personalizzazioni estreme e delle configurazioni avanzate.

Gli appassionati apprezzeranno il supporto per monitor ultrawide, incluso il rarissimo rapporto di 48:9 per chi dispone di tre monitor. La notizia più rilevante, tuttavia, riguarda il supporto per le tecnologie di upscaling: XeSS, DLSS3 e FSR3. Queste garantiscono una grafica di alta qualità anche su hardware meno performante, offrendo una scelta tra prestazioni fluide e qualità visiva cristallina.Il gioco supporta sia l'input di Steam che il feedback aptico del controller DualSense di PlayStation.

L'uscita ufficiale è fissata per il 16 maggio, con una serie di vantaggi per chi prenota in anticipo, tra cui nuovi accessori in-game e una vasta gamma di personalizzazioni.L'arrivo di Ghost of Tsushima su PC segna un punto di svolta importante, e consolida quella che ormai è una consuetudine, cioè portare i giochi PS5 su PC.