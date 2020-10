Ghost of Tsushima: data di uscita della modalità co-op, manca poco!

Una delle ultime esclusive targate Sony è stata Ghost of Tsushima. Il titolo sviluppato da Sucker Punch Productions ha riscontrato un grosso successo tra il pubblico con recensioni più che positive specialmente nel Sol Levante. Il gioco ha venduto più di 2 milioni di copie nei primi giorni dell’uscita facendo gioire Sony e gli sviluppatori stessi. Diversi mesi fa è stata annunciata dal nulla una nuova modalità che sarebbe arrivata prossimamente, oggi sappiamo ufficialmente che tale modalità co-op verrà rilasciata tra poco più di una settimana, precisamente il prossimo 16 ottobre.

Ghost of Tsushima Legends, questo il nome della nuova modalità in arrivo, è un titolo di azione cooperativo basato su ambienti e nemici ispirati dal folklore e dalla mitologia giapponese. Se vi siete persi il trailer ve lo lasceremo proprio qui di seguito. Potrà essere giocato in gruppi da 2 a 4 giocatori ed ogni personaggio ricoprirà una tra le quattro classi disponibili: Samurai, Cacciatore, Ronin ed Assassino.

Successivamente verranno aggiunti anche dei Raid, esperienza sempre in cooperativa con altri giocatori in tutto il mondo dove dovremo completare delle missioni eliminando determinati nemici e riuscendo a terminare degli obiettivi specifici. Insomma, Ghost of Tsushima ha molto altro da offrire e sicuramente farà felici i milioni di appassionati che hanno potuto ammirare la mappa e tutto quello che nascondeva Tsushima durante le avventure del prode Jin Kasai.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi quanto noi di provare la nuova modalità co-op? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata, come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo sviluppato dai ragazzi di Sucker Punch.