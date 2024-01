Numerosi titoli PlayStation Studios sembrerebbero in arrivo su PC nel 2024

Un ex-sviluppatore di Nixxes, almeno così si è identificata la fonte su 4Chan, avrebbe rivelato la line-up completa dei titoli PlayStation Studios che dovrebbero arrivare su PC nel corso del 2024.

Tra questi, figurano praticamente tutte quelle esclusive di rilievo che ancora non avevano visto arrivare un porting su PC, come Ghost of Tsushima, Demon's Souls, God of War Ragnarok.

Le informazioni sono state diffuse su 4chan, una piattaforma che è nota per la sua mancanza di affidabilità, pertanto è importante prendere queste notizie con cautela.

Tuttavia, la possibilità che giochi PlayStation arrivino su PC non è del tutto improbabile, considerando la strategia di conversione di Sony per rendere disponibili i titoli PlayStation su altre piattaforme.

Allo stesso tempo, considerando che su Reddit i "leaker" improvvisati hanno vita breve, non stupirebbe che un ex sviluppatore di Nixxes abbia semplicemente sfogato la sua frustrazione su una piattaforma come 4Chan, nel vano tentativo di riuscire a risultare credibile e rovinare, al meglio delle sue possibilità, la sorpresa dei futuri annunci da parte di Sony.

Risulta comunque ovvio che, al netto della veridicità di questa informazione, Sony abbia acquisito Nixxes per farle realizzare i porting dei suoi titoli su PC, così come è noto che la divisione PlayStation abbia espresso più volte la volontà di rendere disponibili le esclusive Sony su PC.

Secondo la presunta fonte, comunque, i giochi PlayStation Studios che dovrebbero arrivare su PC nel 2024 sarebbero i seguenti:

1. The Last of Us Parte 2

2. God of War Ragnarok

3. Demon's Souls

4. Ghost of Tsushima

5. Gran Turismo 7

Si presume che "The Last of Us Parte 2" si riferisca alla recente versione rimasterizzata del gioco, una mossa perfettamente in linea con la strategia di Sony di portare la celebre saga PlayStation su PC.

Tuttavia, l'arrivo degli altri titoli, soprattutto considerando che alcuni di essi sono già disponibili su PS5 da diverso tempo, solleva alcune incertezze.

La fonte ha anche menzionato che Demon's Souls e Ghost of Tsushima abbiano richiesto un tempo maggiore per arrivare su PC a causa delle risorse limitate a disposizione del team di sviluppo.

Inoltre, la fonte ha dichiarato che Marvel's Spider-Man 2 dovrebbe debuttare su PC all'inizio del 2025. È importante sottolineare che tutte queste informazioni sono semplici voci di corridoio non confermate e, per quanto realistiche, devono essere trattate come tali fino a una conferma ufficiale da parte di Sony.