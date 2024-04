Ghost of Tsushima Director’s Cut PC, potete giocarci anche se avete un vecchio PC

Finalmente conosciamo i requisiti di sistema e delle tecnologie supportate per Ghost of Tsushima Director's Cut su PC. Questo titolo amato, precedentemente disponibile solo su console PlayStation, si prepara a fare il grande salto sul mondo del gaming PC, portando con sé una serie di caratteristiche e opzioni che promettono un'esperienza di gioco ancor più straordinaria.

Partendo dai requisiti di sistema, il gioco offre quattro preset distinti per adattarsi alle diverse configurazioni hardware dei giocatori. Dal preset "Molto Basso", pensato per chi dispone di hardware più modesto, fino al preset "Molto Alto" per coloro che cercano la massima qualità visiva e prestazioni elevate, Ghost of Tsushima Director's Cut offre una gamma di opzioni per garantire un'esperienza ottimizzata per ogni tipo di PC.

Il gioco supporterà una serie di tecnologie per migliorare ulteriormente la qualità visiva e le prestazioni. Tra queste troviamo Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 e Intel XeSS, che consentiranno ai giocatori di godere di immagini più nitide e dettagliate senza compromettere le prestazioni. Inoltre, sono supportati anche Nvidia DLAA e AMD FSR 3 Native AA.

Non mancano poi le funzionalità esclusive per i possessori di controller DualSense, che potranno sfruttare il feedback aptico e i grilletti adattivi per un'esperienza tattile di livello. Inoltre, il gioco offre la possibilità di giocare in cross-play con i giocatori su console PlayStation, permettendo la comunicazione tramite chat vocale e l'accesso all'online tramite l'account PlayStation Network.

Preset Molto basso Medio Alto Molto Alto Prestazioni medie 720P @ 30 FPS 1080P @ 60 FPS 1440P @ 60 FPS / 4K @ 30 FPS 4K @ 60 FPS Processore Intel Core i3-7100AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8600AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11400AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i5-11400AMD Ryzen 5 5600 Grafica NVIDIA GeForce GTX 960 4GBAMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA GeForce GTX 2060AMD Radeon RX 5600 XT NVIDIA GeForce RTX 3070AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080AMD Radeon RX 7900 XT Memoria 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB Spazio d’archiviazione 75 GB HDD di spazio disponibile (SSD consigliato) 75 GB SSD di spazio disponibile 75 GB SSD di spazio disponibile 75 GB SSD di spazio disponibile Sistema operativo Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit

Infine, Ghost of Tsushima Director's Cut è ottimizzato anche per i monitor ultra-wide e le configurazioni multi-monitor, offrendo supporto per le risoluzioni in 21:9 e 32:9, così come per le configurazioni in 48:9. Inoltre, il gioco supporterà il nuovo Overlay PlayStation, offrendo un'esperienza integrata e fluida per i giocatori PC.

Con una data di uscita fissata per il 16 maggio, Ghost of Tsushima Director's Cut promette di essere un'esperienza di spessore per i giocatori PC.