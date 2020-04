Ghost of Tsushima: i giocatori iniziano a preoccuparsi per un rinvio

Nel tardo pomeriggio di ieri abbiamo assistito all’ennesimo rimando di un atteso titolo in uscita nei prossimi mesi. Per la seconda volta la data di uscita di The Last of Us Parte 2 è stata posticipata, e questa volta direttamente a un periodo da destinarsi non meglio specificato. Dopo questa brutta notizia, moltissimi videogiocatori stanno iniziando a preoccuparsi per molti altri videogiochi in arrivo prossimamente, uno di questi è proprio l’altra esclusiva PlayStation 4 Ghost of Tsushima.

Bisogna sottolineare come al momento non sia stata rilasciata alcuna dichiarazione da pate di Sony riguardo a un rinvio di Ghost of Tsushima. A seguito dell’annuncio della posticipazione di The Last of Us 2 e Marvel’s Iron Man VR, Sony ha affermato che: “Attualmente, non ci sono altri rinvii da segnalare, ma terremo gli appassionati aggiornati”. Data l’incertezza, sono diversi i videogiocatori che stanno nutrendo preoccupazioni per il rinvio del nuovo gioco di Sucker Punch, tanto che su Twitter Ghost of Tsushima è diventato un argomento chiacchieratissimo.

If this coronavirus pandemic continues through May, expect @SuckerPunchProd's Ghost of Tsushima to do the same. — Zeffan (@_zeffan) April 3, 2020

Dati i problemi di natura logistica causati dall’epidemia di Coronavirus, diversi appassionati ritengono che sia plausibile che altri giochi in uscita nei prossimi mesi riceveranno un rinvio. Ghost of Tsushima è attualmente in uscita per il mese di giugno, ma è difficile prevedere al momento come andranno le cose.

L’ultima produzione di Sucker Punch non è la sola preoccupazione da parte dei giocatori. Anche altri videogiochi molto attesi come per esempio: Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers e Halo Infinite sono sulle bocce di molti fan, intimoriti che possano venire rimandati a data da destinarsi. Cosa ne pensate di questa situazione rinvii? Fateci sapere la vostra nella sezione dedicata ai commenti.