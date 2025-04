Ghost of Yōtei, annunciata la data di uscita con un nuovo trailer

La vendetta brucia come un albero di ginkgo in fiamme nelle terre selvagge di Ezo. A sedici anni di distanza dal giorno in cui il gruppo criminale noto come "I Sei di Yōtei" le ha strappato tutto, Atsu ritorna nella sua terra natale con una lista di nomi da cancellare e un katana che porta con sé i segni del suo passato traumatico.

Questa è la premessa di Ghost of Yōtei, l'atteso seguito spirituale di Ghost of Tsushima (acquistabile su Amazon), che finalmente ha una data d'uscita: il 2 ottobre 2025, in esclusiva per PlayStation 5. Dopo quasi cinque anni dal lancio del primo capitolo, Sucker Punch Productions è pronta a trasportare i giocatori in un nuovo viaggio attraverso l'attuale Hokkaido, con una protagonista guidata inizialmente dalla vendetta ma destinata a scoprire molto di più sul proprio cammino.

Il nuovo trailer (visibile qui) "The Onryō's List" ci ha offerto uno sguardo più approfondito sulla storia di Atsu e sulla sua missione per eliminare i responsabili della morte della sua famiglia. I Sei di Yōtei – il Serpente, l'Oni, la Kitsune, il Ragno, il Drago e Lord Saito – sono i nomi che la protagonista ha impresso nella sua mente e sul suo sash dopo essere sopravvissuta all'attacco che doveva ucciderla, quando fu inchiodata a un albero di ginkgo in fiamme con la stessa katana che ora impugna per la sua vendetta.

La narrazione promette di andare oltre il semplice tema della rivalsa. Durante il suo viaggio attraverso Ezo, Atsu incontrerà alleati inaspettati che la aiuteranno a trovare uno scopo più profondo. Il mondo aperto di Ghost of Yōtei espande significativamente la formula del predecessore, offrendo una libertà di esplorazione ancora maggiore e la possibilità di scegliere quale membro dei Sei di Yōtei cacciare per primo.

I paesaggi di Ezo si presentano tanto letali quanto meravigliosi, con ambientazioni che variano dalle aspre montagne innevate a foreste rigogliose. Il trailer rivela anche un nuovo meccanismo di gameplay che permetterà ai giocatori di dare uno sguardo al passato di Atsu, comprendendo meglio ciò che le è stato tolto e le motivazioni che guidano la sua ricerca di giustizia.

Oltre alla caccia ai membri dei Sei di Yōtei, i giocatori potranno dedicarsi a missioni secondarie, reclamare taglie su pericolosi criminali o cercare maestri d'armi per apprendere nuove abilità. Ghost of Yōtei manterrà alcune attività già presenti in Tsushima, aggiungendo nuove possibilità come quella di accendere un falò in qualsiasi punto del mondo aperto per riposare sotto le stelle. Una libertà di scelta che promette di rendere ogni esperienza di gioco unica e personale.

I preordini di Ghost of Yōtei apriranno il 2 maggio alle 10:00, con diverse edizioni tra cui scegliere. Tutti coloro che preordineranno il gioco riceveranno una maschera unica utilizzabile in-game e un set di sette avatar PSN con artwork concettuali di Atsu e di ciascun membro dei Sei di Yōtei. L'edizione standard avrà un prezzo di 79,99 euro e sarà disponibile sia in formato fisico che digitale.

Per i più appassionati, l'edizione Digital Deluxe a 89,99 euro includerà bonus in-game come l'armatura del Serpente, una colorazione alternativa per l'armatura iniziale, un colore esclusivo per il cavallo e una decorazione unica per la sella. A questi si aggiungono un amuleto speciale, un kit dorato per la spada e lo sblocco anticipato delle Mappe del Viaggiatore, utili per trovare statue nel mondo di gioco che permettono di potenziare le abilità.

La vera chicca per i collezionisti è l'Edizione Collector's, definita dagli sviluppatori come "la migliore mai prodotta". Questa edizione includerà una replica della maschera Ghost di Atsu realizzata in resina e in scala con quella di Jin dell'edizione collezionista di Ghost of Tsushima, una replica della fascia di Atsu con i nomi dei Sei di Yōtei, una riproduzione del tsuba (guardia) della katana della protagonista raffigurante due lupi gemelli, e un set di monete con istruzioni per giocare a Zeni Hajiki, un mini-gioco presente in Ghost of Yōtei.

Il pacchetto è completato da un albero di ginkgo pieghevole in carta con un lupo alla base e quattro cartoline artistiche. Il prezzo dell'Edizione Collector's verrà annunciato in seguito, e sarà disponibile su direct.playstation.com o presso rivenditori selezionati a seconda della regione.

Dopo cinque anni di sviluppo, Sucker Punch Productions sembra pronta a offrire un'esperienza che, pur non essendo direttamente collegata alla storia di Jin Sakai, intende essere un degno successore spirituale di Ghost of Tsushima. Gli appassionati possono già aggiungere Ghost of Yōtei alla propria lista desideri su PlayStation Store e registrarsi per ricevere aggiornamenti, in attesa di seguire nuovamente il vento attraverso le terre selvagge del Giappone feudale a partire dal 2 ottobre 2025.