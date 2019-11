Ghost Recon Breakpoint: arriva il primo raid Project Titan

Ci eravamo lasciati pochi giorni fa con l’aggiornamento 1.03 di Ghost Recon Breakpoint, che apportava diverse migliorie al gioco, oltre ad introdurre diverse funzionalità di gameplay come ad esempio la possibilità di girarsi di spalle all’interno del sistema di coperture e migliorie alla resistenza del giocatore. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la stessa compagnia Ubisoft ha rilasciato il primo raid nella storia di Ghost Recon, Project Titan.

Questo raid sarà disponibile nella fattispecie a partire dalle 21 di oggi, su tutte le piattaforme. Oltre a questo, è stato annunciato che Project Titan arriverà prossimamente anche su Google Stadia, la piattaforma di videogiochi in streaming, entro la fine del 2019.

All’interno del raid Project Titan, i giocatori (per un massimo di 4 giocatori) si troveranno sull’isola di Golem, in mezzo ad ambientazioni evocative che vedono, tra le altre cose, la presenza di un vulcano in piena attività. Per portare a termine Project Titan, i giocatori dovranno eliminare i boss Baal, Quantum Computer, Gargoyle e infine Cerberus, ognuno dei quali presenterà delle caratteristiche specifiche.

Ricordiamo che Ghost Recon Breakpoint è attualmente disponibile rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e PC. E voi, state ancora giocando a Ghost Recon Breakpoint? Che ne pensate di questo capitolo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!