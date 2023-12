Epic Games Store: Ghostwire Tokyo gratis per festeggiare Natale

Dopo aver deliziato i giocatori con Fallout 3: Game Of The Year Edition, l'offerta gratuita di Natale dell'Epic Games Store è Ghostwire: Tokyo, un regalo che non è passato per nulla inosservato e che prosegue la lista di ottimi regali giornalieri offerti dal celebre store digitale.

Ghostwire: Tokyo, disponibile gratuitamente fino alle 17:00 di oggi, mette i giocatori nei panni di un ragazzo coinvolto in un evento sovrannaturale nel cuore di Tokyo, salvato dallo spirito di un detective che gli conferisce poteri speciali per fermare una misteriosa invasione di spettri.

Si tratta della terza opera di Tango Gameworks sotto la direzione di Shinji Mikami, ma a discapito delle aspettative, non si tratta di una produzione survival horror, quanto più di open world molto tradizionale con una trama in simil "buddy movie" americano.

Nella nostra precedente recensione, chiudevamo l'analisi sostenendo che: Ghostwire: Tokyo è una produzione che punta, innanzitutto, a divertire. Non prova a reinventare nulla che sia già stato proposto da altre produzioni, ma si pone l'importante traguardo di riuscire a rendere "diversa" quella formula open world oramai ben più che abusata, proponendo un combat system intrigante, attività sopra le righe e una direzione artistica decisamente riuscita.

Il risultato finale funziona indubbiamente bene ma non riuscirà a cambiare l'opinione di chi non apprezza, o non apprezza più, gli open world estremamente guidati e pregni di attività ridondanti, mentre riuscirà sicuramente a entrare nel cuore di chiunque ami l'horror di stampo giapponese, i "buddy movie" o, semplicemente, apprezza lo stile che da sempre contraddistingue le opere di Shinji Mikami.

Scaricare il gioco è semplice: è sufficiente visitare la pagina dedicata a Ghostwire: Tokyo sull'Epic Games Store, accedere con le proprie credenziali, fare clic sul pulsante "ottieni" e seguire le istruzioni per completare il processo di riscatto.

Ovviamente il titolo sarà vostro per sempre, senza alcuna limitazione. Vi ricordiamo ancora una volta, però, che avrete tempo fino alle 17:00 di oggi.