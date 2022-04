Giusto questa mattina vi abbiamo segnalato un nuovo regalo da parte di GOG, con lo store digitale di CD Projekt che sta donando in queste ore un iconico FPS come Postal 2. La giornata all’insegna dei giochi gratis però è tutt’altro che terminata, dato che in queste ore abbiamo appreso come anche Netflix andrà a regalare un titolo in via del tutto gratuito a tutti coloro che sono abbonati al servizio in streaming.

Ad annunciarci l’arrivo di un nuovo gioco gratis compreso nell’abbonamento Netflix sono stati i ragazzi di 11 bit studios, lo stesso publisher del gioco che presto verrà reso gratuito su mobile. Parliamo di Moonlighter, ovvero uno dei titoli indie più belli degli ultimi anni, e che ha già saputo mettere d’accordo critica e pubblico. Si tratta di un gioco di ruolo con elementi rogue-like che si presenta con un meraviglioso lato artistico molto curato e coloratissimo.

Il gioco segue la routine di Will, un negoziante e un avventuriero che sogna di diventare un eroe. A vivere questo suo viaggio di scoperta ci saranno i giocatori, i quali accompagneranno Will nel fantastico mondo di gioco di Moonlighter e nei vari dungeon che lo compongono. Il tutto nella scoperta del passato di un mondo creato mettendo insieme tutta una serie di dettagli molto affascinanti da portare alla luce.

Great news! Mobile version of #Moonlighter will be soon available on @netflix!

Stay tuned for more info⚔️ pic.twitter.com/XZmdNThn4F — 11 bit studios (@11bitstudios) April 20, 2022

Al momento non sappiamo ancora quando Moonlighter sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Netflix, ma stando al post pubblicato su Twitter il gioco dovrebbe debuttare molto presto. Nell’attesa vi ricordiamo che oggi pomeriggio Epic Games store rilascerà altri giochi gratis assolutamente da non perdere.