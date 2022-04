Il giovedì è ormai un giorno molto speciale per i videogiocatori PC. Nel tardo pomeriggio, infatti, Epic Games rilascia sempre almeno un paio di giochi gratis da riscattare, ma capita sempre più spesso che anche altre compagnie videoludiche vadano a mettere sul tavolo altri titoli gratuiti. Nello specifico in queste ore è GOG a proporre a tutti i propri utenti un fantastico titolo free da aggiungere alle proprie ludoteche digitali.

Parliamo di Postal 2, uno degli FPS più assurdi che siano mai esistiti, e ora, se non vi eravate mai avvicinati alla saga, si apre a voi l’opportunità di conoscere questa iconica serie. Lo sparatutto in prima persona si è fin da subito contraddistinto per la sua scorrettezza ed ironia, due elementi sempre presenti in ogni istante di gioco e che rendono questa folle avventura una scoperta continua dall’inizio alla fine.

Il giveaway proposto da GOG fa parte della celebrazione del lancio di Postal 4 No Regrets, il nuovo capitolo della saga che è uscito giusto ieri. Il grande ritorno del franchise fracassone ha aperto le porte al rilascio gratuito del secondo capitolo, ovvero l’iterazione più amata dai fan e il titolo perfetto per cominciare a scoprire questo folle e scorrettissimo mondo di gioco. Per poter riscattare la vostra copia gratuita di Postal 2 vi basterà accedere a GOG a questo indirizzo.

Surprise! Time for an exclusive GIVEAWAY of POSTAL 2 to celebrate the full release of POSTAL 4: No Regerts

Only for 48H https://t.co/J55oiW5tMw

Before you go, don't miss the –20% on the true sequel to "The Worst Game Ever™"

https://t.co/3AYs1ISadb | @RWSbleeter pic.twitter.com/SJmKEknbwg

— GOG.COM (@GOGcom) April 20, 2022