Giochi gratis PC: Epic Games regala un pacchetto per un noto free-to-play

Quella attuale si sta rivelando come una settima particolarmente ricca di giochi gratis da riscattare. Dopo Steam e GOG, oggi è il turno dell’Epic Games Store di offrire un qualcosa di gratuito a tutti i propri utenti. A differenza delle scorse settimane, però, lo store digitale di Epic questa volta ha deciso di regalare non un gioco, ma un pacchetto ricco di contenuti da riscattare all’interno di un noto titolo free-to-play.

Si tratta dell’Epic Pack della stagione 4 di Rogue Company, il free-to-play in terza persona sviluppato dai ragazzi di Hi-Rez Studio e rilasciato ormai qualche anno fa. Il titolo è ancora parecchio giocato, questo significa che anche se siete alle prime armi potete tranquillamente provare questo titolo gratuito.

Riscattare questi nuovi contenuti gratuitamente è il miglioro modo per dare il via alla Stagione 4 di Rogue Company. Questo pack speciale vi permetterà di sbloccare Switchblade e Scorch, due nuovi e focosi Rogue che inceneriscono i nemici con fuoco e napalm. Oltre a questo il pacchetto Epic Games vi darà: il costume Inferno Imp di Switchblade e 20.000 PX del Pass Battaglia; tutto completamente gratuito.

Se siete interessati al regalo, potete scaricare l’Epic Pack della Stagione 4 di Rogue Company a questo indirizzo. Inoltre, è ancora disponibile gratuitamente il DLC divenatto standalone di Borderlands 2 Tini Tina’s Assault on Dragon Keep. Come al solito, l’Epic Games Store ci svela anche quelli che saranno i giochi gratis riscattabili la prossima settimana. Nello specifico i giocatori potranno ottenere: Guild of Dungeoneering, Kid A Mnesia Exhibition e Never Alone Kisima Edition.