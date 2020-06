Giochi gratis PC: GOG regala un gioco per poche ore

Ieri abbiamo assistito ai nuovi giochi gratis proposti dall’Epic Games Store, e come se non bastasse oggi, la piattaforma digitale di CD Projekt RED GOG si aggrega nel regalare un titolo ai propri utenti. In questo periodo stiamo vivendo una vera e propria festa per le nostre librerie digitali, con centinaia di giochi gratuiti che sono stati proposti nel tempo non solo dallo store di Epic, ma anche grazie ad offerte di diversi publsiher come FX interactive.

Il gioco gratuito proposto questa settimana da GOG è Hitaman Absolution, uno dei capitoli più apprezzati della saga stealth con protagonista l’iconico Agente 47. Il titolo uscito nel 2012 propone un’esperienza molto più improntata sulla trama che in passato, con l’Agente 47 che si troverà allo stesso tempo a fuggire dai suo braccatori e a scoprire la verità dietro al tradimento dell’agenzia per cui collaborava in passato.

Per riscattare la propria copia gratuita di Hitman Absolution vi basterà accedere con il vostro profilo sullo store digitale di GOG. Navigando sulla pagina del negozio troverete un banner dedicato a questa nuova offerta, cliccando sopra la dicutura “get it free” vi ritroverete nella vostra libreria una copia di Hitman Absolution. Questa offerta è valida ancora per circa 70 ore, quindi se siete interessati al titolo vi conviene riscattare al più presto il tutto.

Ormai ogni settimana assistiamo a diverse promozioni che mettono in vetrina dei giochi gratis da riscattare. Se non volete perdervi tutte le ultime novità a costo zero, tenete d’occhio le pagine del nostro sito per buone nuove. Cosa ne pensate di questo nuovo regalo proposto da GOG? Avete mai giocato a questo capitolo in particolare della saga stealth di IOI Interactive? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.