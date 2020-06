Giochi gratis Epic Games Store dell’11 giugno: ecco i link

Negli ultimi tempi l’Epic Games Store ci sta facendo dono di molteplici giochi gratis per PC di alto livello e, oggi, non è diverso. Nelle ultime settimane sono circolati molteplici rumor, frutto di un leak dei Mega Saldi, che avevano anticipato i possibili giochi gratis, ma ora abbiamo finalmente la conferma ufficiale di quanto possiamo riscattare tramite il negozio digitale dei creatori di Fortnite. I videogame in regalo sono: Samurai Shodown NeoGeo Collection e ARK Survival Evolved. Poco sotto potete anche trovare i link download, oltre a tutti i dettagli sui giochi.

Prima di tutto, come era stato già confermato da SNK un paio di settimane fa, è disponibile Samurai Shodown NeoGeo Collection che include ben sette giochi, oltre a un museo (con bozzetti e dietro le quinte), una modalità online per ogni gioco (con Classifica e Casual) e una raccolta di tutte le colonne sonore dei giochi. I sette videogame inclusi in questa collection sono:

Samurai Shodown

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III: Blades of Blood

Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

Samurai Shodown V

Samurai Shodown V Special

Samurai Shodown V Perfect (Capitolo mai pubblicato)

Il secondo gioco gratis è invece ARK Survival Evolved, l’amato gioco di sopravvivenza che ci catapulta su un’isola deserta piena di dinosauri e creature preistoriche. Nei panni di un essere umano dobbiamo raccogliere risorse e creature strumenti, abitazioni e mezzi per sopravvivere alle creature e all’ambiente. Il gioco dispone di molteplici espansioni, che però non sono incluse in questa versione gratis. Vediamo ora i requisiti minimi di ARK:

Sistema operativo: Windows 7/8.1/10 (versione 64-bit)

Processore: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB o superiore

DirectX: Versione 10

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Ecco i link download per i giochi gratis PC dell’Epic Games Store di oggi, 11 giugno 2020: