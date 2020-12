Giochi gratis PC: GOG regala un noto FPS post apocalittico

Il periodo delle festività invernali è sempre un’ottima occasione per rimpolpare le proprie librerie videoludiche. Questo grazie a tutta una serie di offerte e promozioni proposte dalle varie compagnie videoludiche e dagli store digitali. insieme all’Epic Games Store e Ubisoft, anche GOG ha già regalato tutta una serie di giochi gratis in questo periodo, e proprio oggi ne è stato rilasciato uno nuovo.

Dopo aver regalato alcuni giochi gratis tra i quali: The Witcher Enhanced Edition, Prison Architect e Brigador: Up Armored, lo store digitale di GOG mette a disposizione a tempo limitato Metro last Light Redux. La versione rivista, e migliorata tecnicamente, del secondo capitolo della saga videoludica di Metro sarà riscattabile a costo zero a partire da oggi 30 dicembre, e lo sarà per tutta la durata delle prossime 48.

Nel sequel di Metro 2033, ritornerete ad impersonare i panni di Artyom all’interno della metro russa. Parliamo di uno degli sparatutto in prima persona più avvincenti di tutti i tempi: un’avventura epica dalle mille sfaccettature che unisce horror, esplorazione, combattimenti tattici e sezioni da affrontare furtivamente. La versione redux, inotlre, include anche tutti i contenuti post-lancio. potete riscattare gratuitamente Metro Last Light Redux su GOG a questo indirizzo.

Con Metro Last Light Redux, si aggiunte un ennesimo titolo ai giochi gratis che sono stati regalati in questo ultimo periodo dell’anno da parte delle compagnie videoludiche e i vari store digitali. Cosa ne pensate del regalo proposto in questi giorni dalla piattaforma GOG? State giocando ad uno dei tanti titoli che sono stati regalati su PC in queste ultime settimane? Fatecelo sapere con un commento nella sezione qua sotto.