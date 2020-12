Giochi gratis PC: Ubisoft regala uno shooter spaziale

Manca ormai sempre meno al periodo più affascinante dell’anno. Sebbene quest’anno Natale, causa COVID, non sarà principalmente lo stesso, Ubisoft ha deciso di fare una serie di regali per festeggiare le festività natalizie e la fine dell’anno. Proprio dalla giornata di ieri è attiva una speciale promozione valida fino al prossimo 18 dicembre verranno messi a disposizione Giochi gratis per PC e contenuti esclusivi del giochi del marchio più in voga del momento.

Ebbene, è notizia di poche ore fa che oggi è disponibile, in forma totalmente gratuita, Starlink: Battle for Atlas. Il gioco è uno shooter spaziale rilasciato due anni fa. L’unica cosa che dovrete fare per riscattarlo sarà iscrivervi ed andare alla pagina dedicata. Le azioni di gioco si svolgeranno sia a terra sia nello spazio, con missioni di vario tipo che terranno incollati il giocatore più incallito.

Starlink: Battle for Atlas (PC) is available for free on Ubisoft Connect PChttps://t.co/hYDi64fzir pic.twitter.com/PkZSNAalQO — Nibel (@Nibellion) December 15, 2020

Starlink: Battle for Atlas è il primo dei giochi gratis che verranno rilasciato fino al prossimo 18 dicembre, vi invitiamo quindi a salvare la pagina ufficiale di Ubisoft per tenere sotto controllo i prossimi annunci. Non è la prima volta che il sito francese fa questo tipo di regali, ricordiamo, ad esempio, ad inizio pandemia che Ubisoft ha cominciato a rendere gratuiti una serie di titoli per passare meglio il tempo, ricevendo di conseguenza tanti complimenti dalla community. Insomma, quando si tratta di regali è difficile farne a meno e quindi, se non avete ancora provato Starlink: Battle for Atlas, vi invitiamo a farlo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Quali saranno i prossimi giochi che verranno resi gratuiti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Ubisoft.