The Division 2: 4K e 60FPS su PS5 e Xbox Series X, Ubisoft conferma

The Division 2 è ormai stato lanciato più di un anno e mezzo fa, ma il titolo sviluppato da Massive Entertainment continua, nonostante gli alti e bassi, ad essere giocato da migliaia di appassionati in tutto il mondo. Per chi non lo conoscesse è il seguito dell’acclamato primo capitolo open world con componenti da RPG. Proprio quest’ultima meccanica ha fatto impazzire il pubblico creando un sistema di personalizzazione e progressione davvero profondo. Ubisoft, attraverso un tweet dedicato, ha annunciato un aggiornamento in arrivo riguardante le console next gen.

Il post, che vi lasceremo proprio qui di seguito, confermerebbe che The Division 2 girerà su PS5 e Xbox Series X a 4K e 60 fps. A rivelarlo è proprio un membro di Ubisoft. Il prossimo 4 febbraio infatti è in arrivo la Stagione 4, due giorni dopo l’arrivo di tale upgrade che migliorerà in modo sostanziale la grafica di gioco, oltre ad avere altre migliorie tecniche non specificate.

The Division 2 will get an update to allow 4K 60 FPS on the new-gen consoles! Series S, Series X & PS5! — rxlyaT 🍂 (@rxlyaT) December 2, 2020

L’update in arrivo su PS5 e Xbox Series X dovrebbe a tutti gli effetti trasformare il titolo in un vero e proprio gioco next gen, lo scopriremo a tempo debito. Bisogna inoltre sottolineare e tranquillizzare tutti i possessori di Series S, questi potranno comunque godere alcuni miglioramenti, seppur non in modo sostanziale come capiterà con le due console sopracitate. Insomma, possiamo dichiarare tranquillamente che The Division 2 sta per tornare più forte che mai, chiara occasione di giocarlo anche per coloro che non hanno potuto recuperare il gioco uscito lo scorso marzo 2019.

