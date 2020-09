Giochi gratis PS4, PC e mobile: link download per Genshin Impact

Come ormai sembra essere una piacevole tradizione, le settimane videoludiche sono sempre più cosparse di tanti e diversi giochi gratis da riscattare. Ad addolcire questo lunedì mattina ci ha pensato il team cinese MiHoYo, e tutti gli store digitali che in queste ore hanno rilasciato Genshin Impact. Dopo la fase di beta quindi, l’action RPG dallo stile grafico colorato e che strizza l’occhio ai prodotti anime orientali è finalmente pronto a debuttare gratuitamente su PS4, PC e dispositivi mobile.

Genshin Impact è stato molto discusso fin dal primo annuncio, soprattutto per la somiglianza che il titolo possiede a tratti con uno dei giochi più degli ultimi anni: The Legend of Zelda Breath of the Wild. È normale però che, quando un titolo diventa così popolare ed apprezzato lasci il segno anche nelle produzioni di altri studi, e il titolo free to play di MiHoYo ha dalla sua tutte le carte in regola per ritagliarsi una sua folta community.

Dear Travelers,

Genshin Impact servers are now online across multiple platforms (PS4, iOS, Android, and PC).

Welcome to the world of Teyvat!

Head over to Genshin Impact's Official Site to download the game >>> https://t.co/loCPvhzzMf#GenshinImpact pic.twitter.com/ZjDEBROyeh

— Paimon (@GenshinImpact) September 28, 2020