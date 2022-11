La giornata odierna ha da offrire molti titoli gratuiti agli appassionati, ma prima di poter riscattare i nuovi giochi gratis dall’Epic Games Store questo pomeriggio, c’è chi ha ben pensato di fare un regalo extra a (quasi) tutti i videogiocatori. Non è la prima volta che alcune compagnie videoludiche decidono di rendere gratuiti i propri titoli, e quest’oggi è THQ Nordic ad aver deciso di far approcciare a uno delle proprie esperienze recenti moltissimi appassionati.

Il gioco che sta venendo regalato in queste ore è Destroy All Human Clone Carnage, il recente titolo multiplayer che fa da standalone alla stramba e caotica saga aliena di THQ Nordic. Un regalo molto curioso e inatteso, soprattutto perché questa esperienza all’inizio era stata regalata a tutti coloro che avevano prenotato il più recente Destroy All Humans 2 Reprobed (che potete acquistare su Amazon). Ora, però, la compagnia austriaca ha deciso di spalancare le porte di questa esperienza a tutti, o meglio, quasi tutti.

Sì, perché sebbene Destroy All Humans Clone Carnage sia diventato gratuito sia su console Xbox che su PC, la versione PlayStation 4 di questo titolo standalone rimarrà ancora a pagamento a un prezzo che potrebbe lasciarvi diversi dubbi. Se siete utenti PlayStation e volete provare questo titolo sappiate che ora dovrete pagarlo 0.25 centesimi. Un prezzo irrisorio certo, ma che fa strano affiancato alle versioni totalmente gratuite delle altre piattaforme.

A oggi non sono stati rivelati i motivi di questa scelta, ma siamo sicuri che grazie il prezzo irrisorio con cui viene venduto ora il titolo, i più curiosi riusciranno sicuramente ad avvicinarsi e provare l’esperienza standalone della saga di Destroy All Humans. Se siete sempre in cerca di nuovi giochi gratis da aggiungere alla vostra collezione, infine, vi ricordiamo che l’appuntamento è a questo pomeriggio con i nuovi titoli regalati dal sempre molto generoso Epic Games Store.