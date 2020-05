Giochi gratis Xbox One: regalato un nuovo gioco sullo store digitale

Le offerte che metto a disposizione giochi gratis non si fermano, e dopo aver proposto LEGO Ninjago ed NBA 2K20, sullo store digitale di Microsoft è possibile ottenere gratuitamente un nuovo titolo per Xbox One. Si tratta di Too Human, esclusiva Microsoft uscita su Xbox 360 nel 2008 e resa giocabile anche su One grazie alla retrocompatibilità della console di attuale generazione della casa di Redmond.

Too Human è stato il penultimo gioco sviluppato da Silicon Knights e immerge il giocatore in un nuovo universo spaziale ricco di rimandi ai miti nordici. Il tutto viene rimescolato con un mood e un’ambientazione sci-fi con dei tratti cyperpunk, che metterà in contrapposizione gli umani e un’esercito costituito da macchine.

I giocatori che decideranno di esplorare il mondo proposto da Too Human si troveranno difronte ad un gameplay action RPG con visuale in terza persona. Sebbene il titolo proponga una scelta dell’arsenale, il combat system si basa molto su attacci in melee che possono essere con diverse combo da eseguire durante i combattimenti.

Al momento non sappiamo se Too Human rimarrà gratuito entro un detarminato periodo, nel dubbio vi consigliamo di farlo vostro al più presto possibile. Cosa ne pensate di qiuesti ultimi giochi gratis proposti per Xbox One? Vi siete già confrontati con questo titolo in passato? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.