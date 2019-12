Giochi mobile: ecco i dieci più scaricati e i dieci più redditizi

Il mercato dei giochi mobile, per quanto “osteggiato” da una fetta di videogiocatori hardcore, è oramai il più ampio e, spesso, redditizio del mondo, sopratutto quando parliamo del sud-est asiatico. Sono molte, infatti, le società che stanno investendo sempre di più su tale mercato, portando IP storicamente legate a PC e console anche su mobile: basta pensare al recente Call of Duty Mobile o ai vari titoli Nintendo che hanno portato Mario, Fire Emblem e Animal Crossing sui nostri smartphone.

Quali sono però i più grandi giochi mobile degli ultimi dieci anni? La risposta arriva da App Annie, un sito dedicato a questo mondo. In un recente report possiamo vedere la classifica dei giochi mobile più scaricati:

Subway Surfers (Kiloo, Danimarca) Candy Crush Saga (Activision Blizzard, USA) Temple Run 2 (Imangi, USA) My Talking Tom (Outfit7, Cipro) Clash of Clans (Supercell, Finlandia) Pou (Zakeh, Libano) Hill Climb Racing (Fingersoft, Finlandia) Minion Rush (Vivendi, Francia) Fruit Ninja (Halfbrick, Australia) 8 Ball Pool (Miniclip, Svizzera)

Alcuni potrebbero essere stupiti dalla presenza di Subway Surfers in prima posizione, ma si tratta di un gioco molto amato in India: non serve specificare che parliamo di un mercato enorme e ciò ha contribuito a farlo salire in cima alla classifica.

Vediamo però i dieci giochi più redditizi, un dato sì legato al numero di download, ma non in modo così diretto:

Clash of Clans (Supercell, Finlandia) Monster Strike (mixi, Giappone) Candy Crush Saga (Activision Blizzard, USA) Puzzle & Dragons (GungHo Online Entertainment, Giappone) Fate/Grand Order (Sony, Giappone) Honour of Kings (Tencent, Cina) Fantasy Westward Journey (NetEase, Cina) Pokémon GO (Niantic, USA) Game of War Fire Age (MZ, USA) Clash Royale (Supercell, Finlandia)

Come potete notare, Subway Surfers non appare tra i dieci giochi più redditizi, pur essendo il più scaricato. Inoltre, se nella prima classifica c’erano solo giochi occidentali, in termini di guadagni la situazione cambia, con metà classifica dominata da opere giapponesi e cinesi, due importantissimi mercati per i giochi mobile, come vi abbiamo raccontato anche nel nostro articolo di approfondimento su Tencent, il “gigante invisibile del mercato videoludico”.

Diteci, voi giocate con smartphone e tablet? Cosa ne pensate?