Gioco gratis PC: GOG vi regala un amatissimo FPS

Eccoci come di consueto a rivelarvi l’ennesimo gioco gratis disponibile per tutti gli utenti PC. Ormai molti di voi saranno abituati a riscattare quello (o quelli) proposti da Epic Games ogni giovedì, ma oggi GOG, la piattaforma in mano a CD Projekt RED è pronta a regalare uno degli FPS più amati di sempre. Stiamo parlando ovviamente di XIII, sparatutto sviluppato da Ubisoft in Cell Shading rilasciato ormai nel lontano 2003.

Recentemente il titolo ha potuto ricevere una remastered, la quale non ha convinto proprio appieno il pubblico. GOG ha quindi voluto rendere gratuito il titolo originale, vi basterà seguire questo indirizzo. La promozione è valida fino al 1 aprile, quindi vi consigliamo di affrettarvi per evitare di rimanere a mani vuote.

Per chi non conoscesse la trama ufficiale di questo incredibile gioco, vi lasciamo qui di seguito l’incipit iniziale. “Il presidente degli Stati Uniti è stato brutalmente assassinato e tu sei il principale sospettato. Una banda di assassini, la CIA e l’FBI ci daranno di conseguenza la caccia. Il nostro protagonista non ricorderà nulla dell’accaduto, nemmeno il proprio nome. Tutto quello che avremo a disposizione per risolvere questo enigma è una chiave di un deposito, un tatuaggio misterioso ed una pistola”.

Se non avete mai potuto provare questo FPS di culto, questa è l’occasione che fa per voi. XIII è stato premiato nel 2013 da IGN come uno dei 100 migliori FPS di sempre, nonostante questo traguardo enorme le vendite del titolo furono relativamente basse e di conseguenza non ebbe quel successo commerciale sperato dall’azienda. La remastered uscita lo scorso novembre ha permesso a molti di poter provare quell’esperienza, nonostante alcuni importanti problemi tecnici. Microids si è così scusata ed ha promesso aggiornamenti con patch in uscita prossimamente per migliorare l’esperienza di gioco. Per tutte le novità sui prossimi giochi gratis proposti, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.