Gioco gratis PC: steam regala un MMORPG incredibile

Non è assolutamente la prima volta che vi scriviamo notizie di questo genere, ma è sempre un piacere. Come spesso capita il noto store di proprietà Valve ha deciso di regalare l’ennesimo gioco per tutti i giocatori PC. L’ultimo di questa infinita lista è stato Agatha Christie The ABC Murders, titolo investigativo che sicuramente avrà fatto saltare di gioia gli appassionati del genere. Oggi, Steam ha quindi deciso di rendere totalmente gratuito uno degli MMORPG più promettenti ed incredibili degli ultimi anni, Black Desert Online.

L’opera ha stupito per la sua grafica fotorealistica ed un editor impeccabile, forse uno dei migliori mai visti fino ad ora. A differenza di un qualsiasi MMORPG, Black Desert Online vuole spingerci nel combattimento più frenetico facendoci abbandonare presto la paura e buttandoci in mezzo ad una quantità enorme di nemici. Il combattimento è a dir poco spettacolare, con effetti visivi che lasciano davvero a bocca aperta. Il gioco ci propone un’infinità di cose da fare, un gran numero di quest principali e secondarie che oltre ad accompagnarci alla scoperta delle varie ed immense zone ci ricompenseranno con punti esperienza, oggetti e quant’altro.

Il titolo, come vi abbiamo specificato poco fa, sarà gratuito ma l’offerta sarà attiva fino al 10 di marzo. Avrete quindi ancora un po’ di tempo per riscattarlo, ma noi vi consigliamo di farlo subito seguendo questo indirizzo che vi porterà sulla pagina ufficiale di Steam. Se siete fan degli MMORPG ed avevate già sentito parlare di Black Desert Online ma non avete mai avuto l’occasione di provarlo, inutile dirlo che questa è l’occasione che fa per voi.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete già giocato a Black Desert Online? Quale gioco gratis proposto da Steam che non conoscevate vi ha stupito di più? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità ed informazioni sui prossimi titoli gratuiti per PC.