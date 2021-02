Gioco gratis PC: Indiegala regala un giallo investigativo

Se siete giocatori PC, saprete bene che ogni settimana vi proponiamo diversi titoli gratuiti. Indiegala, come di consueto ha deciso di rendere disponibile l’ennesimo gioco gratis. Il noto sito infatti da diverso tempo ci ha abituato ad un ricco catalogo aggiornato da riscattare a costo zero, proprio la scorsa settimana vi abbiamo informato della possibilità di scaricare Syberia, il primo ed iconico capitolo di una delle avventure grafiche più apprezzate di sempre.

Quest’oggi Indiegala ha deciso di rendere gratuito Agatha Christie The ABC Murders, gioco di avventura e di investigazione in terza persona rilasciato nel 2016. Tratto dal celebre romanzo “La Serie Infernale” pubblicato negli anni ’30, il titolo permetterà di impersonare il famoso investigatore francese Poirot che si trova a fronteggiare un misterioso serial killer. Inutile dire che se siete appassionati di gialli investigativi e siete appassionati di Agatha Christie questa è l’opera che fa per voi, per giunta, lo ripetiamo, a costo zero.

Come con Syberia, anche Agatha Christie The ABC Murders risulta essere un titolo punta e clicca che segue gli schemi tipici delle avventure grafiche con lo scopo di cercare oggetti ed indizi utili per l’avanzamento della trama principale. In attesa del consueto gioco gratis di Epic Games in programma il prossimo giovedì, potete sfruttare questi giorni per liberare la mente e divertirvi con questa opera certamente da non sottovalutare. Potete scaricarlo cliccando questo indirizzo.

Cosa ne pensate di questo regalo? Avete già giocato ad Agatha Christie The ABC Murders? Siete appassionati di gialli investigativi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire i prossimi titoli gratuiti per tutti i giocatori PC e non solo.