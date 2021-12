Gli autori di Star Wars Jedi Fallen Order al lavoro su 3 nuovi giochi, i dettagli

Da quando Respawn Entartainment ha debuttato sul mercato con il primo Titanfall abbiamo visto il team sperimentare molto con una serie di titoli. Con i successi di Star Wars Jedi Fallen Order e Apex Legends, questi ragazzi hanno trovato la propria strada, e in molti si sono subito incuriositi su quello che sarà il futuro di questo talentuosa software house. Di ufficiale non sappiamo ancora nulla, ma stando ad una serie di indizi sembra che Reaspawn sia al lavoro su ben tre nuovi giochi.

Gli indizi si possono trovare tramite una serie di offerte di lavoro messe online direttamente dalla stessa Respawn Entertainment. Tra questi tre giochi in via di sviluppo ci sarebbe il team di Star Wars Jedi Fallen Order, guidato da Stig Asmussen, impegnato nello sviluppo di quello che sembra essere il sequel dell’action adventure ambientato nell’universo di Star Wars che ebbe successo nel 2019.

Un altro team di Respawn, questa volta guidato da Mohammad Alavi, sarebbe invece al lavoro su un nuovo gioco d’avventura in single player. Di questo progetto non si sa nulla, ma un terzo team sarebbe al lavoro su un progetto inedito che include un IP nuova di zecca.

