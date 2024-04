Gli italiani spendono un sacco in videogiochi, siamo tra i primi 5 in Europa

Il mercato dei videogiochi in Italia ha visto un anno decisamente importante nel 2023, con un giro d'affari che ha superato i 2,3 miliardi di euro, segnando un aumento del 5% rispetto all'anno precedente.

Il segmento hardware ha registrato un notevole aumento del 63%, raggiungendo 665 milioni di euro, trainato da una maggiore disponibilità di console di nuova generazione nei negozi. Al contrario, il segmento software ha visto un calo dell'8%, con un giro d'affari totale di 1,6 miliardi di euro. Tuttavia, è interessante notare che gli acquisti di nuovi giochi sono aumentati del 6% rispetto all'anno precedente, suggerendo un potenziale di crescita nel mercato software.

Secondo l'IIDEA, l'aumento delle vendite hardware nel 2023 potrebbe portare a una ripresa nel segmento software nel 2024, poiché i nuovi proprietari di console desiderano espandere la propria libreria di giochi. Tuttavia, è importante considerare che i risultati eccezionali del 2023 potrebbero essere attribuiti a circostanze atipiche, e potremmo assistere a una normalizzazione nel 2024. Inoltre, l'impatto delle ristrutturazioni nel settore potrebbe influenzare gli attori del mercato.

Il numero di giocatori in Italia è stato registrato a 13 milioni nel 2023, rappresentando il 31% della popolazione tra i 6 e i 64 anni. La maggior parte dei giocatori utilizza dispositivi mobili, seguiti da console e PC. Tuttavia, il numero totale di giocatori è diminuito dell'8% rispetto all'anno precedente, principalmente a causa della ripresa delle attività fuori casa post-pandemia.

I 10 giochi più venduti in Italia nel 2023: EA SPORTS FC 24 HOGWARTS LEGACY CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III MARVEL’S SPIDER-MAN 2 SUPER MARIO BROS WONDER THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM DIABLO IV F1 23 ASSASSINS CREED MIRAGE RESIDENT EVIL 4

L'industria dei videogiochi in Italia continua a mostrare segni di crescita. Con un'attenzione continua alle tendenze di mercato e alle esigenze dei giocatori, ci sono opportunità per il settore per prosperare nel futuro. Resta da vedere come le dinamiche del settore si evolveranno nel corso del 2024 e oltre. Per ora, il nostro paese si posiziona nella top 5 dei mercati europei per quanto concerne il mercato videoludico. Mica male.