Un nuovo gioco di Starcraft è in arrivo, ma non da Blizzard

La rinascita di Starcraft potrebbe essere finalmente all'orizzonte dopo anni di attesa da parte dei fan della leggendaria serie di strategia in tempo reale. Secondo recenti indiscrezioni, Nexon, il colosso sudcoreano dell'editoria videoludica noto per titoli come The First Descendant e Dave the Diver, avrebbe ottenuto i diritti per sviluppare un nuovo capitolo dell'iconica saga fantascientifica di Blizzard. La notizia arriva dopo mesi di speculazioni su una possibile gara d'appalto per il rilancio di uno dei franchise più amati della storia videoludica.

Il report, pubblicato originariamente da MTN, suggerisce che Nexon non sia interessata solo all'universo di Starcraft, ma stia anche collaborando con Blizzard per portare sul mercato una versione mobile di Overwatch. Queste mosse indicano un cambiamento significativo nella strategia di Blizzard, che sembra sempre più propensa a concedere alcune delle sue proprietà intellettuali più prestigiose a sviluppatori esterni.

Una battaglia per il controllo della galassia

La storia inizia all'inizio di quest'anno, quando Asia Today aveva rivelato che i diritti per lo sviluppo di nuovi contenuti nell'universo di Starcraft erano stati messi all'asta. Quattro giganti del settore videoludico – Nexon, Netmarble, Krafton e NCSoft – avrebbero partecipato alla gara per aggiudicarsi l'opportunità di lavorare sul futuro della serie. Dopo mesi di silenzio, MTN ha riportato che Nexon sarebbe uscita vincitrice da questa competizione.

L'ultima grande uscita della serie risale al 2015 con Starcraft 2: Legacy of the Void, seguita nel 2017 dall'edizione rimasterizzata del gioco originale. Da allora, dieci anni di attesa hanno alimentato le speranze dei fan per un ritorno in grande stile della saga che ha definito un genere. La collaborazione tra Nexon e Blizzard potrebbe finalmente soddisfare queste aspettative.

Un elemento particolarmente interessante del report riguarda la natura delle proposte presentate durante la gara d'appalto. Secondo MTN, alcune offerte non prevedevano limitazioni specifiche sul genere o sul tipo di contenuto da sviluppare. Questo dettaglio apre la porta a possibili evoluzioni del franchise oltre i confini tradizionali degli strategici in tempo reale.

Nexon, con la sua esperienza nel campo dei giochi free-to-play e delle esperienze multiplayer di massa, potrebbe introdurre nuove meccaniche e formati all'interno dell'universo creato da Blizzard. La possibilità di vedere Starcraft espandersi in direzioni inedite, magari verso il genere MOBA o persino in ambito mobile, non è da escludere, considerando le tendenze attuali del mercato.

Per quanto riguarda Overwatch Mobile, il progetto sembra differire significativamente da quanto molti potrebbero aspettarsi. Non si tratterebbe di una semplice versione portatile dello shooter a squadre, ma di un vero e proprio spin-off in stile MOBA. Secondo le informazioni disponibili, Nexon avrebbe ottenuto i diritti per la distribuzione del gioco in Corea del Sud e Giappone, mercati chiave per questo tipo di produzioni.

I fan di Starcraft, che attendono novità concrete da anni, dovranno comunque armarsi di pazienza. Al momento non esistono annunci ufficiali né tempistiche per il rilascio di questi nuovi progetti.