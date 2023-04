Vi ricordate quei terribili giorni dove era impossibile trovare una PlayStation 5 e se si riusciva miracolosamente a comprare lo si faceva a prezzi oltre la media? Ebbene, quei momenti sono finalmente finiti e tutti quegli utenti furbacchioni che hanno provato a comprare in massa console per poi rivenderle a prezzi altissimi, i cosiddetti “scalper” hanno ufficialmente perso la loro battaglia.

Questi personaggi si sono approfittati di una situazione aggravata dal COVID, cercando il più possibile di far soldi sulle spalle della gente comune. A detta loro, si è banalmente trattato di un “normale” metodo giustificato dalla filosofia del libero mercato e dalle leggi della domanda e dell’offerta.

Ora che le PS5 sono disponibili in grande quantità (come dimostra Amazon), però, i bagarini si sono ritrovati con centinaia di PS5 da far fuori, il problema è che nel frattempo il prezzo della console è salito e quindi diventa praticamente impossibile monetizzare, costringendo gli stessi, letteralmente, a svendere le proprie piattaforme ancora sigillate.

Quindi, console che prima venivano vendute a centinaia, se non migliaia di euro in più al prezzo di listino, ora vengono addirittura presentate sui siti di rivendita a prezzi ribassati. In qualche modo possiamo certamente sottolineare che il karma ha fatto il suo in tutto e per tutto.