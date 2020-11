God of War 2 in 4K e ray tracing: ecco il video apparso online

God of War è uno dei franchise più amati dai possessori della console di casa Sony. Kratos è riuscito ad evolversi in maniera magistrale specialmente con l’ultimo capitolo, diventando più umano creando un rapporto incredibile tra padre e figlio (Atreus). Tutto questo circondato da una ambientazione a dir poco fantastica ed un gameplay rivisitato che lo hanno reso a tutti gli effetti uno dei titoli più amati di questa generazione. Durante lo scorso State of Play è stato anche annunciato God of War 2 in uscita proprio nel 2021, portando definitivamente l’hype alle stelle.

In questa notizia non parleremo di questo preciso sequel, ma del gioco uscito nel lontano 2007 per PS2. Ai tempi i primi due giochi usciti sulla console di casa Sony erano visti come dei titoli dalla grafica incredibile, con certi scenari da capogiro ed alcuni boss memorabili in arene assurde. Nessuno poteva immaginare che quella console potesse arrivare ad una qualità di quel tipo, ma effettivamente God of War 2 fu (e lo è ancora) un capitolo eccezionale. Sono passati ormai diversi anni dal lancio, ma proprio in questi giorni è apparso un video su internet che lo mostra in risoluzione 4K e Ray Tracing.

Il risultato, come avete potuto vedere proprio qui sopra, è assurdo. Lo youtuber “Sanadsk” ha utilizzato lo shader Screen-Space Ray Traced Global Illumination (RTGI), uno shader utilizzato molto spesso dai modder che permettono di raggiungere effetti di Ray Tracing a titoli più vecchi. Ci troviamo davanti a qualcosa di sbalorditivo, un miglioramento netto che riporta God of War 2 in vetta all’Olimpo dei giochi. Ammettetelo, non sempre nemmeno un titolo uscito per la vecchia e cara PS2.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete giocato a God of War 2? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte queste informazioni, rimanete sintonizzati anche per eventuali novità riguardanti il sequel in uscita il prossimo anno.