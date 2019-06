God of War 2: Santa Monica cerca sviluppatori che conoscano la serie

God of War 2 è in sviluppo? Alcuni annunci di lavoro ci fanno pensare proprio di sì: ecco cosa è emerso tramite il sito ufficiale di Santa Monica.

PlayStation 4 ha proposto molti grandi titoli di successo, ma uno di quelli che ha stupito maggiormente è stato God of War, grazie al mix di tradizione e innovazione. L’opera di Santa Monica ha venduto moltissime copie (ufficialmente, più di dieci milioni) e ha vinto innumerevoli premi come Gioco dell’anno. Per quanto non sia stato annunciato ufficialmente, quindi, è più che ovvio che il seguito sia in lavorazione, anche perché le nuove avventure di Kratos non sono chiaramente state pensate per essere auto conclusive.

Non stupisce quindi che Santa Monica sia alla ricerca di nuovo personale per un “God of War 2” (nome da noi “inventato”, probabilmente il gioco avrà un sottotitolo più che un numero). Dopo aver trovato un nuovo Concept Artist, pare che ora il team sia alla ricerca di nuove figure da inserire nello studio: si parla di varie cariche, come il Narrative Designer o un animatore per il sistema di combattimento del protagonista (che diamo per scontato sia ancora Kratos) e dei nemici.

La parte più interessante, però, è che tra le competenze viene richiesta una grande conoscenza del precedente capitolo, delle sue meccaniche di combattimento e dei nemici. Inoltre, ancora più importante, è il fatto che nel profilo del Facial Blend Shape Character Artist viene indicata esplicitamente la necessità di avere una conoscenza di piattaforme di prossima generazione.

L’uscita su PS5 di God of War 2 è quindi la soluzione più probabile, anche solo per questioni di tempo di sviluppo. Un’opera di questo tipo, anche potendo contare su quanto realizzato per il primo capitolo (sia in termini di scrittura che di asset), non può essere pronta in meno di tre anni: il passaggio alla prossima generazione è quindi un classico segreto di Pulcinella.

Diteci, voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un God of War 2 su PS5? Oppure il primo capitolo non vi ha convinto?