God of War e molte esclusive PS5 in arrivo su PC? La speranza arriva da GeForce NOW

In questo momento storico molti videogiochi nati e cresciuti come esclusive per piattaforma PlayStation stanno cominciando ad essere rilasciati anche su PC. Tutto questo con grande sorpresa di molti appassionati, i quali erano abituati a vedere molte delle storiche IP di Sony non abbandonare mai la piattaforma madre in favore del mondo PC. Dopo Horizon Zero Dawn, Days Gone, Death Stranding e la da poco annunciata Uncharted Legacy of Thieves Collection, anche l’amatissimo God of War del 2018 potrebbe approdare su PC.

God of War_20180423210941

A far notare questa possibilità, presto divenuta speranza per molti giocatori PC, è stato un utente di Reddit, il quale ha mostrato come una volta essere entrato nel database del servizio Nvidia è riuscito a scovare la presenza di moltissimi giochi mai aggiunti ufficialmente al servizio, compreso God of War e non solo. Una volta entrato nel database, infatti, si è aperto una sorta di vaso di pandora in cui sono saltati fuori i nomi di molteplici esclusive Sony come Demon’s Souls, Returnal, Gran Turismo 7 e moltissimi altri titoli in arrivo.

Tutti questi titoli PlayStation non sono mai stati annunciati in arrivo nel servizio Nvidia GeForce NOW, per questo la scoperta sta facendo drizzare le antenne a tantissimi appassionati. Le sorprese però sono appena cominciate, dato che in questo infinito database sono emersi molti nomi di giochi mai annunciati come le tanto vociferate remastered di GTA 3, Vice City e San Andreas, Helldivers 2 e addirittura un misterioso gioco sul Signore degli Anelli nominato Fight for Middle-Earth.

C’è un ultimo ritrovamento da sottolineare, dato che oltre ai giochi sono stati trovati diversi programmi e applicazioni, tra i quali l’emulatore per Game Cube e Wii Dolphin e un New Super Mario Bros per Wii con sopra la dicitura ‘Nvidia Confidential’. La spiegazioni a questi ultimi ritrovamenti ha provato a darcela l’utente, il quale in un post nel suo blog ha dichiarato che potrebbero trattarsi di svariati test effettuati internamente dagli sviluppatori Nvidia.

Per quanto riguarda New Super Mario Bros per Wii, un altro utente ha provato a dare una seconda spiegazione su Twitter, menzionando la possibilità che dietro alla presenza dell’idraulico italiano su GeForce NOW ci sia un accordo tra Nvidia e Nintendo per portare i giochi del colosso di Kyoto in Cina proprio attraverso il servizio GeForce NOW.