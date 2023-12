God Of War Ragnarok: Valhalla | Il DLC gratuito Rogue-Like presentato ai TGA 2023

Citando Boris: così, de botto, senza senso, PlayStation Studios ha annunciato il primo DLC per God Of War Ragnarok.

Il nome è Valhalla e dalle poche, ma intense, scene mostrate nel trailer, si è compreso che si tratterà di un’espansione che abbraccerà il genere rogue-lite, presumibilmente mettendo Kratos alla prova in una sorta di modalità orda di cui ancora si sa troppo poco per potervi dire qualcosa di più.

Il trailer di presentazione ha annunciato che God of War Ragnarok Valhalla sarà disponibile come espansione gratuita il prossimo 12 dicembre 2023 per PS4 e PS5, aggiungendo un'intensa modalità rogue-lite all'esperienza già offerta dalla storia principale.

L'approccio del DLC sembra seguire la tipica struttura dei rogue-lite, con sessioni di gioco progressive che sfidano i giocatori a superare nemici e avanzare sempre di più prima del "game over" e della conseguente ripartenza.

Come da tradizione i giocatori potranno mantenere alcuni miglioramenti ottenuti durante le varie sessioni di gioco, creando così quel sistema di progressione tipico del genere rogue-lite tanto popolare negli ultimi anni.

Sebbene non siano ancora chiare tutte le sfumature del gameplay, questa combinazione di elementi tipici promette un'esperienza adrenalinica per i giocatori di God of War Ragnarok.

Un sistema che mescola rogue-lite e orde, potrebbe essere, inoltre, la formula vincente per garantire ai fan di Kratos quella longevità, e quel focus sull'azione più frenetica, che tanto anelano da un titolo come God Of War Ragnarok.

Ora non resta che aspettare il prossimo 12 dicembre per comprendere meglio come sarà strutturato, e come si inserirà nella trama principale, God Of War Ragnarok: Valahalla.